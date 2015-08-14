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Видео: Оперный певец из Словении исполнил Шуберта во время операции на головном мозге

14 августа 2015 08:24
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Новости Словении. И напоследок видео, которым поразил своих поклонником оперный певец из Словении. Он опубликовал запись собственной операции по удалению опухоли головного мозга, на которой вокалист поет.

Прием не новый, он помогает хирургам контролировать процесс. Однако выбранный репертуар приятно удивил медиков. Певец исполнил композицию «Гуте Нахт» Франца Шуберта. Такого в стенах операционных, кажется, еще не слышали.

В какой-то момент, правда, певец замолчал, позднее объяснив, что временно потерял способность говорить. Тем не менее, операция прошла успешно и сейчас вокалист идет на поправку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Необычное

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