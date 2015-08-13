Из-за ДЦП сестру Натальи Водяновой выгнали из кафе – возбуждено уголовное дело

Несколько дней назад девушка вместе с няней вышла на прогулку. Обычное дело: Оксана захотела пить – утолить жажду они решили в ближайшем кафе. Однако вместо напитка хозяин кафе попросил няню и девушку уйти и даже вызвал охрану. Мужчина не постеснялся аргументировать ситуацию: «Вы отпугиваете всех наших клиентов». Директор заведения предложил «сначала вылечиться, а уже потом ходить по общественным заведениям».

Вероятно, ни директор заведения, ни персонал этого учреждения общественного питания даже не догадывались, что Оксана – родная сестра всемирно известной модели Натальи Водяновой и конфликт получит огласку.

Доказать и наказать – теперь для Водяновых дело чести. Они прекрасно понимают, что подобная ситуация наверняка не первая в этом кафе и неединичная в принципе. Невозможно представить, сколько таких случаев повлияли на то, что человек ушел в себя, закрылся от окружающих и наотрез отказался выходить из дома.



Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту инцидента с сестрой супермодели Натальи Водяновой в кафе в Нижнем Новгороде.

Следственный комитет России:

Следственными органами СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав 27-летней местной жительницы, страдающей аутизмом и ДЦП по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение человеческого достоинства человека по признакам принадлежности к социальной группе, совершенные публично с применением насилия или угрозой его применения)». Без каких бы то ни было законных причин директор кафе не просто попросил нежеланных гостей покинуть заведение, но и позвал на подмогу сотрудников частного охранного предприятия.