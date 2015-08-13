Из-за ДЦП сестру Натальи Водяновой выгнали из кафе – возбуждено уголовное дело
Новости России. Вопиющий случай, произошедший в Нижнем Новгороде, потряс общественность. 27-летняя Оксана Водянова с рождения страдает ДЦП. У нее также тяжелая форма аутизма.
Несколько дней назад девушка вместе с няней вышла на прогулку. Обычное дело: Оксана захотела пить – утолить жажду они решили в ближайшем кафе.
Однако вместо напитка хозяин кафе попросил няню и девушку уйти и даже вызвал охрану. Мужчина не постеснялся аргументировать ситуацию: «Вы отпугиваете всех наших клиентов». Директор заведения предложил «сначала вылечиться, а уже потом ходить по общественным заведениям».
Вероятно, ни директор заведения, ни персонал этого учреждения общественного питания даже не догадывались, что Оксана – родная сестра всемирно известной модели Натальи Водяновой и конфликт получит огласку.
Доказать и наказать – теперь для Водяновых дело чести. Они прекрасно понимают, что подобная ситуация наверняка не первая в этом кафе и неединичная в принципе. Невозможно представить, сколько таких случаев повлияли на то, что человек ушел в себя, закрылся от окружающих и наотрез отказался выходить из дома.
Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту инцидента с сестрой супермодели Натальи Водяновой в кафе в Нижнем Новгороде.
Следственный комитет России:
Следственными органами СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав 27-летней местной жительницы, страдающей аутизмом и ДЦП по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение человеческого достоинства человека по признакам принадлежности к социальной группе, совершенные публично с применением насилия или угрозой его применения)». Без каких бы то ни было законных причин директор кафе не просто попросил нежеланных гостей покинуть заведение, но и позвал на подмогу сотрудников частного охранного предприятия.
Наталья Водянова и Оксана Водянова
Случай с сестрой заставил Наталью Водянову в очередной раз обратить внимание общественности на проблему людей с особенностями развития.
Наталья Водянова:
Ситуация, которая вчера произошла с моей родной сестрой Оксаной, не единичный случай, к сожалению, это та реальность, в которой живут все семьи, воспитывающие детей с особенностями развития. Мне тяжело об этом говорить, но, я понимаю, что это сигнал для общества, который невозможно не услышать.
На своих страницах в социальных сетях Наталья подробно, из первых уст, изложила все детали произошедшего. И призвала «каждого постараться помочь людям с особенностями развития и их семьям быть счастливыми».
По словам правозащитников, случай с сестрой Натальи Водяновой вряд ли станет последним. Но не исключено, что внимание, привлеченное к резонансной истории, сможет изменить отношение к людям с особенностями.
В феврале этого года мы рассказывали еще одну историю, потрясающую своей жестокостью. Около года назад, жена одного уж очень импульсивного соседа зацепилась за пандус и ушиблась! Любящий муж не мог это оставить безнаказанным и решил действовать быстро. Он не придумал ничего получше, как спилить пандус. Люди с ограниченными возможностями, живущие в этом самом подъезде так и не дождались нового пандуса. Коммунальные службы, в свою очередь, закрыли на эту проблему глаза и дело затянулось. Чем закончилась эта история? Продолжение темы здесь.