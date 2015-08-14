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Погодная аномалия: на Боливию и Перу обрушились снегопады

14 августа 2015 08:32
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Новости Южной Америки. Погодная аномалия в Южной Америке. На Боливию и Перу обрушились мощные снегопады. В ряде городов этих стран парализовано транспортное сообщение. В частности, блокированными оказались десятки дорог, ведущих в столицу Боливии Ла-Пас.

Коммунальные службы не  справляются с ударом стихии, они попросту не располагают нужным количеством снегоуборочной техники, поскольку снег в этом регионе выпадает крайне редко.

А местным жителям приходится терпеть ещё одно неудобство — столбики термометров опустились до рекордно низкой отметки в 0 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Погода

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