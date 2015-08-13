Фотовыставка «Жизненный путь команданте Уго Чавеса» открылась в Национальной библиотеке Беларуси

Новости Беларуси. Жизненный путь команданте. Судьбу Уго Чавеса теперь можно проследить по фотоснимкам. В Национальной Библиотеке Беларуси открылась выставка, иллюстрирующая деятельность выдающегося политика, дипломата и патриота своей страны. Здесь представлены и ранее не публиковавшиеся снимки. Они отражают, как с течением времени, начиная со скромного детства, человек, верный идеалам борьбы за справедливость, любящий свою Родину, превращается в лидера Боливарианской революции и становится оплотом народов Латинской Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Антониа Кабеса, временный поверенный в делах Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Очень разнообразные моменты из жизни отражены на этих снимках. Например, посвящение в Военной академии. Такие фотографии сложно найти где-то в открытом доступе, поэтому, конечно, прежде всего, цель этой выставки была познакомить белорусскую общественность с моментами, в которых Уго Чавес выразил себя как личность и, конечно, как гражданин.