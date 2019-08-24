Какими будут осень, зима и весна? Народные приметы на конец августа

28 августа – Успенье. С этого времени, считалось, солнце засыпает, рассказали в программе «Плюс-минус». Старожилы заметили: если погода в этот день тёплая, то сентябрь будет ненастным. А если появилась радуга – к затяжной и тёплой осени.