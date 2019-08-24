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Какими будут осень, зима и весна? Народные приметы на конец августа

24 августа 2019 17:10
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28 августа – Успенье. С этого времени, считалось, солнце засыпает, рассказали в программе «Плюс-минус». Старожилы заметили: если погода в этот день тёплая, то сентябрь будет ненастным. А если появилась радуга – к затяжной и тёплой осени.

Какими будут осень, зима и весна? Народные приметы на конец августа-1

29 августа – Третий Спас (Хлебный или Ореховый). Хорошая погода в этот день предвещает короткую зиму и раннюю весну.

Тепло и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Погода в Беларуси # общество

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