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Тепло и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

24 августа 2019 16:59
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Синоптики обнадёживают: в ближайшие дни осадков не предвидится. На смену им придут туманы и переменная облачность, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели Беларусь окажется во власти повышенного атмосферного давления.

Ирина Тутушкина, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Последняя неделя лета пройдёт в Беларуси под знаком антициклона, который будет гостить над нашими районами и будет удерживать у нас хорошую, в основном, солнечную сухую погоду. Температурный фон будет близким к норме, однако разбег температур между ночью и днём будет достаточно внушительным. Ночь и утро будут свежими, температура воздуха будет в пределах от +7 до +14. Возможны утром слабые туманы. Днём солнце будет прогревать воздух до +22 по северо-востоку и почти до +30 по юго-западу страны.  

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Тепло и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Тепло и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-3

Тепло и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-5

Тепло и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-7

Тепло и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-9

Тепло и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-11

# Погода в Беларуси # общество # Ирина Тутушкина

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