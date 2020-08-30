Владимир Соловьёв сравнил события в Германии и Беларуси: «Сейчас бы уже все кричали о том, как Лукашенко собирается подавить мирный протест»

Новости Беларуси. Вопросом избирательности в оценках одних и тех же событий, но в разных странах, задаются зарубежные журналисты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот что говорил у себя в эфире российский телеведущий Владимир Соловьев.

Владимир Соловьев:

Это не Минск, это не Хабаровск – das ist Berlin!

Ну что, не можете танки найти? Это вот специальная техника пошла, вот распыляют.

Но это не танки, это полицейские машины. А там еще показывали Abrams – прямо вот непосредственно. Вот бронетранспортерчики пошли, машиночки для разгона – и это не Беларусь, вашу мамашу! Это демократичный Берлинчик.

Ну что, нравится? Хорошо, давайте покажем Америку – город, где происходит бойня. Вы у меня спросите: «Какой?». А я вам скажу: «Любой». Ну что, где санкции? Где санкции, я вас спрашиваю? Немедленно санкции против Ангелы Меркель и Берлина! Меркель что, должна уйти? Как нет? Ну как, там же непорядок?

Это Штаты, тоже так все хорошо. Заметьте, все с камерами, с оружием. Люди с оружием – не полиция. По ночам «веселуха» происходит.

Стрельба пошла: это мальчик 17-летний, как я понимаю, тихо и спокойно стал отстреливаться – положил двоих. Ну что, нормально все?

Нормально, руку отстрелил? Но где крики, что Трамп должен уйти? Где санкции, что должны быть введены против кровавых режимов? Владимир Соловьёв обратился к белорусам: «Не дайте украсть у вас страну!» Я вам сейчас покажу видео. Как вы считаете, какая была бы реакция в мире, если бы это было видео из Беларуси?

Это 50 км от Берлина. Тяжелая техника, танки, и, простите, куда эти Abrams едут?