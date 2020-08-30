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Владимир Соловьёв сравнил события в Германии и Беларуси: «Сейчас бы уже все кричали о том, как Лукашенко собирается подавить мирный протест»

30 августа 2020 18:55
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Новости Беларуси. Вопросом избирательности в оценках одних и тех же событий, но в разных странах, задаются зарубежные журналисты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вот что говорил у себя в эфире российский телеведущий Владимир Соловьев.

Владимир Соловьёв сравнил события в Германии и Беларуси: «Сейчас бы уже все кричали о том, как Лукашенко собирается подавить мирный протест»-1

Владимир Соловьев:
Это не Минск, это не Хабаровск – das ist Berlin!

Владимир Соловьёв сравнил события в Германии и Беларуси: «Сейчас бы уже все кричали о том, как Лукашенко собирается подавить мирный протест»-4

Ну что, не можете танки найти? Это вот специальная техника пошла, вот распыляют.

Владимир Соловьёв сравнил события в Германии и Беларуси: «Сейчас бы уже все кричали о том, как Лукашенко собирается подавить мирный протест»-7

Но это не танки, это полицейские машины. А там еще показывали Abrams – прямо вот непосредственно. Вот бронетранспортерчики пошли, машиночки для разгона – и это не Беларусь, вашу мамашу! Это демократичный Берлинчик.

Владимир Соловьёв сравнил события в Германии и Беларуси: «Сейчас бы уже все кричали о том, как Лукашенко собирается подавить мирный протест»-10

Ну что, нравится? Хорошо, давайте покажем Америку – город, где происходит бойня. Вы у меня спросите: «Какой?». А я вам скажу: «Любой».

Ну что, где санкции? Где санкции, я вас спрашиваю? Немедленно санкции против Ангелы Меркель и Берлина! Меркель что, должна уйти? Как нет? Ну как, там же непорядок?

Владимир Соловьёв сравнил события в Германии и Беларуси: «Сейчас бы уже все кричали о том, как Лукашенко собирается подавить мирный протест»-13

Это Штаты, тоже так все хорошо. Заметьте, все с камерами, с оружием. Люди с оружием – не полиция. По ночам «веселуха» происходит.

Владимир Соловьёв сравнил события в Германии и Беларуси: «Сейчас бы уже все кричали о том, как Лукашенко собирается подавить мирный протест»-16

Стрельба пошла: это мальчик 17-летний, как я понимаю, тихо и спокойно стал отстреливаться – положил двоих. Ну что, нормально все?

Владимир Соловьёв сравнил события в Германии и Беларуси: «Сейчас бы уже все кричали о том, как Лукашенко собирается подавить мирный протест»-19

Нормально, руку отстрелил? Но где крики, что Трамп должен уйти? Где санкции, что должны быть введены против кровавых режимов?

Владимир Соловьёв обратился к белорусам: «Не дайте украсть у вас страну!»

Я вам сейчас покажу видео. Как вы считаете, какая была бы реакция в мире, если бы это было видео из Беларуси?

Владимир Соловьёв сравнил события в Германии и Беларуси: «Сейчас бы уже все кричали о том, как Лукашенко собирается подавить мирный протест»-22

Это 50 км от Берлина. Тяжелая техника, танки, и, простите, куда эти Abrams едут?

Владимир Соловьёв сравнил события в Германии и Беларуси: «Сейчас бы уже все кричали о том, как Лукашенко собирается подавить мирный протест»-25

Сейчас бы уже все кричали о том, как Лукашенко собирается подавить мирный протест. Но так как это в Берлине, то ничего страшного – это все нормально. А военная техника вовсю идет. И, видите, ее немало.

Как это все понимать?

# Акции протеста # общество # Владимир Соловьёв # Фотофакт

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