«Мы в большом восхищении». Эмоции финалисток конкурса «Мисс Беларусь – 2021» на экскурсии во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Олицетворение суверенитета и независимости Беларуси. Дворец Независимости 18 сентября вновь широко распахнул свои двери и пригласил на экскурсию самых красивых девушек страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финалистки конкурса «Мисс Беларусь – 2021» со своими родными приехали по личному приглашению главы государства.

Знакомство с комплексом традиционно началось с зала торжественных церемоний. А точнее, с недавно открывшейся выставки с символичным названием «Пояс адзiнства».

Представлены изделия народных ремесел – от гончарного искусства до лозоплетения, одежда с вышивкой. Ее девушки особенно оценили, так как на конкурсе одним из этапов было дефиле в национальных костюмах.

Гостям показали залы и кабинеты, где буквально вершится история страны. Поразила присутствующих и архитектура – дело рук белорусских творцов. На каждой остановке не обходилось без фото на память, которые тут же разлетались по соцсетям. Селфи делали и в залах, где принимались судьбоносные решения не только для Беларуси. Чем Дворец Независимости удивил «Мисс Беларусь – 2021» Дарью Гончаревич? Читайте здесь.

Илона Жегждрынь, финалистка конкурса «Мисс Беларусь – 2021»:

Я здесь не впервые. На «Королеве студенчества», когда был конкурс, нас тоже сюда водили на экскурсию. Конечно, я с большим удовольствием хотела прийти сюда снова. И вот я здесь. Здесь безумно красиво. Мои родственники, моя семья не дадут мне соврать.

Елена Жегждрынь:

Мы в большом восхищении, нам все очень нравится, мы здесь впервые. Очень рады, что нас пригласили сюда. Действительно, здесь все шикарно.

Анастасия Казырицкая, финалистка конкурса «Мисс Беларусь – 2021»:

Я во Дворце Независимости впервые. Мне очень нравится его интерьер, тут очень интересный дизайн.

Андрей Казырицкий:

Честно говоря, не ожидал. Я знал, что здесь красиво будет, но не настолько. Впечатляет, конечно. Чувство гордости за наш народ, что так построили, конечно, есть.

Наталья Казырицкая:

Даже невозможно передать это словами, какая здесь красота. Я мечтала сюда попасть, но не настолько быстро. Получилось благодаря тому, что мы участвовали в конкурсе.