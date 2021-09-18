«Мы в большом восхищении». Эмоции финалисток конкурса «Мисс Беларусь – 2021» на экскурсии во Дворце Независимости
Новости Беларуси. Олицетворение суверенитета и независимости Беларуси. Дворец Независимости 18 сентября вновь широко распахнул свои двери и пригласил на экскурсию самых красивых девушек страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Финалистки конкурса «Мисс Беларусь – 2021» со своими родными приехали по личному приглашению главы государства.
Знакомство с комплексом традиционно началось с зала торжественных церемоний. А точнее, с недавно открывшейся выставки с символичным названием «Пояс адзiнства».
Представлены изделия народных ремесел – от гончарного искусства до лозоплетения, одежда с вышивкой. Ее девушки особенно оценили, так как на конкурсе одним из этапов было дефиле в национальных костюмах.
Гостям показали залы и кабинеты, где буквально вершится история страны. Поразила присутствующих и архитектура – дело рук белорусских творцов. На каждой остановке не обходилось без фото на память, которые тут же разлетались по соцсетям. Селфи делали и в залах, где принимались судьбоносные решения не только для Беларуси.
Чем Дворец Независимости удивил «Мисс Беларусь – 2021» Дарью Гончаревич? Читайте здесь.
Илона Жегждрынь, финалистка конкурса «Мисс Беларусь – 2021»:
Я здесь не впервые. На «Королеве студенчества», когда был конкурс, нас тоже сюда водили на экскурсию. Конечно, я с большим удовольствием хотела прийти сюда снова. И вот я здесь. Здесь безумно красиво. Мои родственники, моя семья не дадут мне соврать.
Елена Жегждрынь:
Мы в большом восхищении, нам все очень нравится, мы здесь впервые. Очень рады, что нас пригласили сюда. Действительно, здесь все шикарно.
Анастасия Казырицкая, финалистка конкурса «Мисс Беларусь – 2021»:
Я во Дворце Независимости впервые. Мне очень нравится его интерьер, тут очень интересный дизайн.
Андрей Казырицкий:
Честно говоря, не ожидал. Я знал, что здесь красиво будет, но не настолько. Впечатляет, конечно. Чувство гордости за наш народ, что так построили, конечно, есть.
Наталья Казырицкая:
Даже невозможно передать это словами, какая здесь красота. Я мечтала сюда попасть, но не настолько быстро. Получилось благодаря тому, что мы участвовали в конкурсе.
Добавим, что мини-туры во Дворец Независимости привлекают все больше любопытных белорусов. Каждую неделю здесь проходит по несколько экскурсий. Во Дворце Независимости всегда рады гостям, особенно новым, только для посещения резиденции предварительно нужно подать заявку. А те, кто не готов ждать, могут отправиться в виртуальный тур по архитектурному сооружению. Он есть на официальном интернет-портале Президента.
18-летняя минчанка Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь-2021». Кадры самого красивого события смотрите здесь.