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«Гродно отличается от остальных городов». Эта пара решила провести медовый месяц в Беларуси и вот почему

18 сентября 2021 13:51
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Новости Беларуси. Беларусь – удивительная страна красивых городов, уютных деревень и добрых людей. Страна озер и лесов, болот и замков. Страна со славной историей и ярким настоящим, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

«Гродно отличается от остальных городов». Эта пара решила провести медовый месяц в Беларуси и вот почему-1

А это Паша и Катя. Паша – спасатель, а Катя – мастер маникюра. Но это еще не все. Они молоды, полны сил и энергии, любят танцевать и открывать новые страны. Попутешествовали немало. Общий счет – 39 к 50 в пользу Паши. Выступать доводилось на многих площадках в разных странах, но страсть к танцу разбудила подлинные чувства. А теперь пришло время решить, где провести свой медовый месяц?

«Гродно отличается от остальных городов». Эта пара решила провести медовый месяц в Беларуси и вот почему-4

Меня зовут Катя, на данный момент я работаю мастером по маникюру и педикюру.

«Гродно отличается от остальных городов». Эта пара решила провести медовый месяц в Беларуси и вот почему-7

Меня зовут Паша, сейчас я работаю в ОСВОД. Работа мне нравится, работаю спасателем-водолазом.

«Гродно отличается от остальных городов». Эта пара решила провести медовый месяц в Беларуси и вот почему-10

Цирковым искусством мы занимаемся вместе с Пашей, жанр – парная и воздушная акробатика. Мы много путешествовали по всему миру. По большей части это были рабочие поездки, в которых мы находили возможность и отдохнуть, и насмотреться на всевозможные красоты. Но когда случилась пандемия, границы многих стран закрылись, мы вдруг увидели, сколько красоты у нас дома.

«Гродно отличается от остальных городов». Эта пара решила провести медовый месяц в Беларуси и вот почему-13

Мы как спортсмены и артисты всегда в движении. Настоящий отдых для нас – это активный отдых. Приехать на все включено и належать за медовый месяц 30 килограммов – это не про нас.

«Гродно отличается от остальных городов». Эта пара решила провести медовый месяц в Беларуси и вот почему-16

Почему мы выбрали Гродно? Сколько я себя помню, я всегда слышала, что это очень красивый город, он очень отличается от остальных городов Беларуси. У нас были школьные поездки в Гродно, но детский взгляд отличается от взгляда взрослого человека. Мне очень хотелось оказаться там снова и почувствовать этот город по-настоящему. Тем более, что у нас такой замечательный повод – медовый. Очень здорово, что Паша поддержал меня с идеей провести наш медовый месяц, путешествуя по Беларуси.

«Гродно отличается от остальных городов». Эта пара решила провести медовый месяц в Беларуси и вот почему-19

Конечно, я поддержал эту идею, мы неслучайно решили выбрать Гродно, потому что у нас в планах объехать всю Беларусь. Начинать нужно с западных границ, с самых неизвестных и красивых мест. Много слышал о Гродно. Хотя мы хотим посетить не только Гродно, но и другие города: Щучин, Слоним, Волковыск, Мосты, про канал Августовский слышали. В общем, Гродно, жди нас в гости.

Куда отправится пара в Гродно – смотрите в видео

# Туризм # общество # Фотофакт

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