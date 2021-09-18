«Залезла в окоп ещё больше меня». Певец Тимур Пряхин рассказал о реакции мамы на его поддержку Президента

Стюша Тайм, блогер:

А мы снова в поиске интересных людей. К нам уже идет Тимур Пряхин – музыкант, автор и исполнитель собственных песен. Насколько я знаю, ты уже больше 10 лет занимаешься музыкой, расскажи, с чего все начиналось?

Тимур Пряхин, музыкант:

Я учился в музыкальной школе. Когда ее заканчивал, начал писать первые песни. Дальше я поступил в Институт современных знаний имени Широкова, там отучился на компьютерную музыку. Стюша Тайм:

Были у тебя когда-нибудь кумиры? Человек, на которого ты хотел бы равняться, быть похожим на него? Тимур Пряхин:

Как таковых кумиров у меня никогда не было. Если брать музыку, у меня были интересные музыкальные произведения, которые мне нравились, я какие-то переслушивал. Но так, чтобы какого-то одного автора или исполнителя выделить – я так не могу.

Стюша Тайм:

Не буду скрывать, что я твоя поклонница, люблю твои песни, особенно песню «За Беларусь!», которая взорвала медиапространство. Я знаю, что ты готовишь альбом новый. Когда он выйдет? Тимур Пряхин:

Выйдет уже совсем скоро, но выходить песни будут по одной, как это принято. На данный момент уже 12 песен практически готовы. Сейчас шлифуем, записываем бэки, что-то пересводим. Придется подождать, но совсем чуть-чуть. Стюша Тайм:

Хорошо, будем ждать, а пока мы ждем, расскажи немного про свой блог. У тебя есть YouTube-канал, ты не только музыкант, но и блогер.

Тимур Пряхин:

Так как события 2020 года разворачивались очень динамично, и надо было что-то рассказывать людям о том, что происходит, находить единомышленников, то я начал уже активно снимать видеоролики как блогер. Стюша Тайм:

Когда ты так громко заявил о политике, выбрал четкую сторону, начал освещать митинги, автопробеги за Беларусь, за нашего действующего Президента, как отнеслось окружение к этому? Тимур Пряхин:

Кто-то меня поддержал, с кем-то мы вообще перестали поддерживать какие-то отношения, потому как эти события прошли через семьи, коллективы. Меня тоже это коснулось, мнения здесь разделились. Например, моя мама советовала: «Вообще не стоит влазить в это», понимая, что я человек публичный. Но когда я обозначился, залезла в окоп еще больше меня и начала подносить патроны, отстреливать, как полагается.