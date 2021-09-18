«Я очень впечатлена тем, что происходит». Чем Дворец Независимости удивил «Мисс Беларусь – 2021» Дарью Гончаревич?

Новости Беларуси. Олицетворение суверенитета и независимости Беларуси. Дворец Независимости 18 сентября вновь широко распахнул свои двери и пригласил на экскурсию самых красивых девушек страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финалистки конкурса «Мисс Беларусь – 2021» со своими родными приехали по личному приглашению главы государства.

Знакомство с комплексом традиционно началось с зала торжественных церемоний. А точнее, с недавно открывшейся выставки с символичным названием «Пояс адзiнства». Представлены изделия народных ремесел – от гончарного искусства до лозоплетения, одежда с вышивкой. Ее девушки особенно оценили, так как на конкурсе одним из этапов было дефиле в национальных костюмах. Какими были эмоции финалисток конкурса «Мисс Беларусь – 2021» на экскурсии во Дворце Независимости? Читайте здесь.

Гостям показали залы и кабинеты, где буквально вершится история страны. Поразила присутствующих и архитектура – дело рук белорусских творцов. На каждой остановке не обходилось без фото на память, которые тут же разлетались по соцсетям. Селфи делали и в залах, где принимались судьбоносные решения не только для Беларуси.

Дарья Гончаревич, победительница конкурса «Мисс Беларусь – 2021»:

Сегодня я здесь со своей мамой, которая сейчас слушает экскурсию, со своим молодым человеком. На самом деле я очень впечатлена тем, что происходит, потому что мне эти цвета, в которых выполнен весь декор Дворца, очень близки. Я очень люблю сочетание белого и золотого, поэтому эстетика внутри меня ликует.