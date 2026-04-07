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В Палате представителей прошла встреча с делегацией Высшего колледжа национальной обороны Омана

07 апреля 2026 10:52
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Беларусь активно укрепляет связи и с государствами Ближнего Востока, делая ставку на равноправное партнерство и многовекторность. В Палате представителей 7 апреля прошла встреча с делегацией Высшего колледжа национальной обороны Султаната Оман. В ее составе преподаватели и слушатели, изучающие модели государственного управления и парламентскую практику разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Палате представителей прошла встреча с делегацией Высшего колледжа национальной обороны Омана-2

В Палате представителей отметили, что сотрудничество с Оманом заметно набирает темп. Контакты развиваются сразу по нескольким направлениям – от здравоохранения и промышленности до аграрного сектора и социальной политики. Отдельное внимание – подготовке кадров и военно-техническому взаимодействию. Гостям представили работу депутатского корпуса, подробно рассказали о механизмах принятия решений и законодательном процессе.

В Палате представителей прошла встреча с делегацией Высшего колледжа национальной обороны Омана-4

Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я думаю, что для них это будет интересно. Тем более, этот Высший колледж национальной обороны готовит высших должностных лиц не только для военного ведомства, но и государственных служащих, и там есть определенные критерии. Колледж – это стратегический уровень. Поэтому это будущие командующие, это будущие руководители министерств, ведомств Султаната. Это очень высокий  уровень.

В Палате представителей прошла встреча с делегацией Высшего колледжа национальной обороны Омана-6

Стороны также обсудили ситуацию в Персидском заливе. Отмечено, что Султанат Оман занимает нейтральную позицию в конфликте между Израилем, США и Ираном, выступает против дальнейшей эскалации и готов предоставить площадку для переговоров. В Беларуси такой подход поддерживают. Он созвучен внешнеполитическому курсу нашей страны, направленному на диалог, сдержанность и поиск компромиссов даже в самых сложных международных условиях.

# Геннадий Лепешко # Беларусь-Оман

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