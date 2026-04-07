В Палате представителей прошла встреча с делегацией Высшего колледжа национальной обороны Омана

Беларусь активно укрепляет связи и с государствами Ближнего Востока, делая ставку на равноправное партнерство и многовекторность. В Палате представителей 7 апреля прошла встреча с делегацией Высшего колледжа национальной обороны Султаната Оман. В ее составе преподаватели и слушатели, изучающие модели государственного управления и парламентскую практику разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Палате представителей отметили, что сотрудничество с Оманом заметно набирает темп. Контакты развиваются сразу по нескольким направлениям – от здравоохранения и промышленности до аграрного сектора и социальной политики. Отдельное внимание – подготовке кадров и военно-техническому взаимодействию. Гостям представили работу депутатского корпуса, подробно рассказали о механизмах принятия решений и законодательном процессе.

Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я думаю, что для них это будет интересно. Тем более, этот Высший колледж национальной обороны готовит высших должностных лиц не только для военного ведомства, но и государственных служащих, и там есть определенные критерии. Колледж – это стратегический уровень. Поэтому это будущие командующие, это будущие руководители министерств, ведомств Султаната. Это очень высокий уровень.