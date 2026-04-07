Лукашенко поздравил То Лама с избранием на пост Президента Вьетнама

Беларусь подтверждает заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества с Вьетнамом. Ключевым инструментом в этом многоплановом процессе должна стать дорожная карта до 2028 года, которая охватит основные направления двустороннего взаимодействия. Это отметил Александр Лукашенко, поздравляя генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама с избранием на пост Президента Социалистической Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер выразил уверенность, что под его руководством страна продолжит двигаться по пути прогресса, а связи между Минском и Ханоем будут укрепляться на пользу наших дружественных народов. Качественному расширению контактов, отметил глава государства, способствует установление между двумя странами стратегического партнерства. Ярким свидетельством этому стали недавнее введение безвизового режима и открытие прямого авиасообщения. Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам избран президентом страны