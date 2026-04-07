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Лукашенко поздравил То Лама с избранием на пост Президента Вьетнама

07 апреля 2026 10:49
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Беларусь подтверждает заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества с Вьетнамом. Ключевым инструментом в этом многоплановом процессе должна стать дорожная карта до 2028 года, которая охватит основные направления двустороннего взаимодействия. Это отметил Александр Лукашенко, поздравляя генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама с избранием на пост Президента Социалистической Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил То Лама с избранием на пост Президента Вьетнама-2

Белорусский лидер выразил уверенность, что под его руководством страна продолжит двигаться по пути прогресса, а связи между Минском и Ханоем будут укрепляться на пользу наших дружественных народов. Качественному расширению контактов, отметил глава государства, способствует установление между двумя странами стратегического партнерства. Ярким свидетельством этому стали недавнее введение безвизового режима и открытие прямого авиасообщения.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам избран президентом страны

Лукашенко поздравил То Лама с избранием на пост Президента Вьетнама-4

Отметим, То Лам будет занимать пост Президента в течение следующих пяти лет. Он также продолжит возглавлять Компартию страны, что консолидирует власть и будет способствовать ускорению экономических реформ. После голосования новоизбранный глава государства пообещал новую модель развития, в основе которой лежат наука, технологии, инновации и цифровая трансформация. Как заявил То Лам, на этом высоком посту его главными приоритетами являются поддержание стабильности, содействие быстрому и устойчивому национальному развитию и улучшение всех аспектов жизни людей. 

# Александр Лукашенко # То Лам # Беларусь-Вьетнам

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