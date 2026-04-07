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«Вашингтон» вызвал в НХЛ Илью Протаса – лучший бомбардир в фарм-клубе

07 апреля 2026 10:46
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«Вашингтон» вызвал в НХЛ Илью Протаса – лучший бомбардир в фарм-клубе-0

«Вашингтон» вызвал из фарм-клуба белорусского форварда Илью Протаса. Об этом пишет пресс-служба Федерации хоккея Беларуси в Telegram-канале.

19-летний нападающий «Херши» набрал 62 очка (28+34), входит в топ-6 АХЛ и лидирует среди новичков, а также в команде по голам, очкам и полезности (+16). В одном из последних матчей он записал на свой счет 6 очков.

Протас младший был выбран на драфте НХЛ-2024 в третьем раунде. Его брат Алексей ранее выиграл Кубок Колдера с «Херши» и провел 317 игр за «Вашингтон». Следующий матч клуб сыграет в ночь на 9 апреля против «Торонто».

Фото: pixabay

# Хоккей

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