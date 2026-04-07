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В Пермском крае подросток с ножом напал на учительницу

07 апреля 2026 11:25
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Шокирующий случай произошел в России. В Пермском крае девятиклассник с ножом напал на учительницу. 17-летний подросток нанес ей несколько ударов прямо на пороге школы. 55-летняя женщина погибла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пермском крае подросток с ножом напал на учительницу-2

Сам молодой человек задержан, его мотивы выясняются. Предполагается, что подросток мог напасть на учительницу из-за того, что она не допустила его к экзамену по одному из предметов. По словам свидетелей, он также угрожал детям, вышедшим на улицу, размахивал ножом и обещал добраться до каждого. Как сообщается, школьник состоял на учете в полиции и несколько раз оставался на второй год из-за плохой успеваемости. По факту убийства возбуждено уголовное дело. 

# Новости России

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