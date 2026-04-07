В Пермском крае подросток с ножом напал на учительницу

Сам молодой человек задержан, его мотивы выясняются. Предполагается, что подросток мог напасть на учительницу из-за того, что она не допустила его к экзамену по одному из предметов. По словам свидетелей, он также угрожал детям, вышедшим на улицу, размахивал ножом и обещал добраться до каждого. Как сообщается, школьник состоял на учете в полиции и несколько раз оставался на второй год из-за плохой успеваемости. По факту убийства возбуждено уголовное дело.