Аэропорты в Италии сообщают об отсутствии топлива

Пессимистичные прогнозы о том, что из-за Ближневосточного конфликта Европа может остаться без авиасообщения начали сбываться. Так, аэропорт в Бриндизи стал первым в Италии, который заявил о полном отсутствии топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тяжелая ситуация и в остальных воздушных гаванях страны. Даже в таких крупных городах как Болонья, Милан, Тревизо и Венеция ввели жесткие ограничения на авиационный керосин. До 9 апреля приоритетная заправка будет предоставляться самолетам, выполняющим государственные, санитарные рейсы или продолжительностью более 3-х часов. Причиной стала блокада Ормузского пролива, на который приходится до 30% потребностей Европы в авиационном топливе. Если конфликт в ближайшее время не закончится, то работа многих авиакомпаний может остановиться.

Майкл О'Лири, генеральный директор лоукост-авиакомпании (Ирландия):

Цены на топливо стремительно растут, и поставщики предупреждают, что нынешняя стабильность может продлиться только до конца мая. Что будет после этого, никто не может это предсказать. Если конфликт продлится до конца апреля, то к началу июня у нас может возникнуть серьезная проблема с доступностью топлива. Если ситуация не стабилизируется, авиакомпании, включая нашу, будут вынуждены сократить количество рейсов или даже отменить стыковочные рейсы.

Впрочем, с этой проблемой столкнулись авиаперевозчики по всему миру. Так, несколько азиатских авиакомпаний уже были вынуждены отменить некоторые рейсы. Даже крупнейший перевозчик США сокращает количество нерентабельных маршрутов, чтобы минимизировать убытки, вызванные высокими ценами на топливо.