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Прибавил год к возрасту, чтобы взяли в Красную армию. Ветерана ВОВ поздравляют с Днём Победы на гомельском предприятии

08 мая 2022 09:56
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Новости Беларуси. Накануне Дня Победы на предприятиях Беларуси проводят патриотические акции и встречи с участниками Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гомеле для этого выбрали необычный формат.  

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Сотрудники завода пригласили в гости ветерана Николая Каперовича. Для создания особой атмосферы они оделись в военную форму и исполняли песни военных лет. В цехах раздавали майский выпуск газеты «Правда» 1945 года, оригинал которой хранится на предприятии.  

Прибавил год к возрасту, чтобы взяли в Красную армию. Ветерана ВОВ поздравляют с Днём Победы на гомельском предприятии-1

Ветеран делился воспоминаниями – рассказал, как ушел на фронт в 1943 году. Мальчишкой прибавил год к своему возрасту, чтобы его взяли в ряды Красной армии. Сегодня Николай Касперович имеет многочисленные награды и делится с молодежью историями из жизни: о том, как форсировал Днепр, освобождал Украину и Молдову.  

Прибавил год к возрасту, чтобы взяли в Красную армию. Ветерана ВОВ поздравляют с Днём Победы на гомельском предприятии-4

Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой!  

Прибавил год к возрасту, чтобы взяли в Красную армию. Ветерана ВОВ поздравляют с Днём Победы на гомельском предприятии-7

Николай Касперович, ветеран Великой Отечественной войны:  
Если уже знамя на передовой, в открытом, развернутом виде – это говорит само за себя. Или пан, или пропал. Или там все поляжем, или победим. Из бригады, наверное, осталось из трех полков где-то пол полка.  

Прибавил год к возрасту, чтобы взяли в Красную армию. Ветерана ВОВ поздравляют с Днём Победы на гомельском предприятии-10

В фойе предприятия была организована выставка «Дорога памяти». На стендах фото более 30 героев – это родные сотрудников предприятия, участвовавшие в Великой Отечественной войне.  

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# Великая Отечественная война # общество # Николай Касперович # Виталий Уткин # Фотофакт

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