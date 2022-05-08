Прибавил год к возрасту, чтобы взяли в Красную армию. Ветерана ВОВ поздравляют с Днём Победы на гомельском предприятии

Новости Беларуси. Накануне Дня Победы на предприятиях Беларуси проводят патриотические акции и встречи с участниками Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гомеле для этого выбрали необычный формат.

Виталий Уткин: как наши деды, мы точно также готовы фашизм задушить в его логове. Читайте здесь.

Сотрудники завода пригласили в гости ветерана Николая Каперовича. Для создания особой атмосферы они оделись в военную форму и исполняли песни военных лет. В цехах раздавали майский выпуск газеты «Правда» 1945 года, оригинал которой хранится на предприятии.