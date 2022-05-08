Лукашенко: в 2020-м мы поставили осиновый крест на могиле тех, кто хотел разрушить Беларусь

Новости Беларуси. В 2020 году был поставлен осиновый крест на могиле тех, кто хотел разрушить Беларусь. Об этом Президент Беларуси заявил во время торжественного ритуала чествования государственных символов, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко также прямо ответил на вопрос о том, почему для страны неприемлемы БЧБ-флаг и «Погоня», сообщили в БЕЛТА. Глава государства отметил, что до сих пор есть люди (хоть их и меньшинство), которые задаются вопросом, почему в Беларуси именно такие государственные символы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почему не БЧБ-флаг, как в народе его называют. Так вот, отвечаю прямо на этот вопрос, не пряча голову как страус в песок, поскольку перед вами стоит человек, который инициировал в новейшей истории на референдуме вопросы о символике нашего государства, вырабатывал ее, слушал специалистов, их мотивацию.
Во-первых, государственные символы должны отличать государство от других государств, констатировал белорусский лидер.
Александр Лукашенко:
Они должны отличать нас с вами от других. Какой был предложен герб? «Погоня». Вам он не напоминает герб другой страны? Мне напоминает. Нам был предложен флаг. Добавь еще одну полоску, и мы заимствовали соседней страны флаг. Так неужели у нас не было своей истории? Неужели мы хотели подогнать свою историю и свою страну под Литву или Польшу? И как актуально это сегодня звучит!