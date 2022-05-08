Лукашенко: в 2020-м мы поставили осиновый крест на могиле тех, кто хотел разрушить Беларусь

Новости Беларуси. В 2020 году был поставлен осиновый крест на могиле тех, кто хотел разрушить Беларусь. Об этом Президент Беларуси заявил во время торжественного ритуала чествования государственных символов, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко также прямо ответил на вопрос о том, почему для страны неприемлемы БЧБ-флаг и «Погоня», сообщили в БЕЛТА. Глава государства отметил, что до сих пор есть люди (хоть их и меньшинство), которые задаются вопросом, почему в Беларуси именно такие государственные символы.