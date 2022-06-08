«Мы трудились день и ночь». Новая воркаут-площадка появилась в несвижском колледже

Новости Беларуси. Новая многофункциональная воркаут-площадка появилась в Несвижском колледже имени Якуба Коласа. Ее установили в рамках масштабного проекта «Спорт для всех», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В церемонии открытия приняли участие председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, губернатор Минской области Александр Турчин, а также руководство района. Заняться воркаутом на открытом воздухе здесь могут не только учащиеся колледжа, но и жители города. Работы по модернизации объекта велись на протяжении месяца.

На оборудованной площадке установлены разноуровневые брусья, спортивные лестницы, комплекс турников и баскетбольные кольца. Для гостей праздника организовали показательные выступления спортсменов, мастер-классы и конкурсы.

Елена Журавлева, директор Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа:

Сегодня у нас замечательный спортивный праздник. Мы очень счастливы, что на территории нашего учебного заведения открывается такая многофункциональная, красивая, очень надежная спортивная площадка. Наши ребята вместе с педагогами, работниками очень ждали этого момента. Мы трудились день и ночь, потому что все были заинтересованы, чтобы новые интересные тренажеры появились у нас в колледже.