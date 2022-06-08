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«Мы трудились день и ночь». Новая воркаут-площадка появилась в несвижском колледже

08 июня 2022 11:20
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Новости Беларуси. Новая многофункциональная воркаут-площадка появилась в Несвижском колледже имени Якуба Коласа. Ее установили в рамках масштабного проекта «Спорт для всех», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы трудились день и ночь». Новая воркаут-площадка появилась в несвижском колледже-1

В церемонии открытия приняли участие председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, губернатор Минской области Александр Турчин, а также руководство района. Заняться воркаутом на открытом воздухе здесь могут не только учащиеся колледжа, но и жители города. Работы по модернизации объекта велись на протяжении месяца.

«Мы трудились день и ночь». Новая воркаут-площадка появилась в несвижском колледже-4

На оборудованной площадке установлены разноуровневые брусья, спортивные лестницы, комплекс турников и баскетбольные кольца. Для гостей праздника организовали показательные выступления спортсменов, мастер-классы и конкурсы.

«Мы трудились день и ночь». Новая воркаут-площадка появилась в несвижском колледже-7

Елена Журавлева, директор Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа:
Сегодня у нас замечательный спортивный праздник. Мы очень счастливы, что на территории нашего учебного заведения открывается такая многофункциональная, красивая, очень надежная спортивная площадка. Наши ребята вместе с педагогами, работниками очень ждали этого момента. Мы трудились день и ночь, потому что все были заинтересованы, чтобы новые интересные тренажеры появились у нас в колледже.

«Мы трудились день и ночь». Новая воркаут-площадка появилась в несвижском колледже-10

Не забыли и о благоустройстве территории рядом со спортплощадкой. Как отметил председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, в ближайшее время в Минской области появится еще 23 подобных объекта.

Турчин: воркаут-площадки востребованы молодежью, да и людьми моего возраста – читайте далее.

# Социальная инфраструктура # общество # Елена Журавлева # Дмитрий Лукашенко # Александр Турчин # Фотофакт

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