Температура воздуха достигнет +30°С. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Лето в Беларуси слишком активно взялось за компенсацию прохладного и дождливого начала сезона. 8 июня синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отдельных районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30 °С. К тому же местами по северо-западу могут прогреметь грозы, существенных осадков не ожидается. В Минске +26...+28 °С.