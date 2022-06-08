Прямой эфир

Температура воздуха достигнет +30°С. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

08 июня 2022 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лето в Беларуси слишком активно взялось за компенсацию прохладного и дождливого начала сезона. 8 июня синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Температура воздуха достигнет +30°С. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности-1

В отдельных районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30 °С. К тому же местами по северо-западу могут прогреметь грозы, существенных осадков не ожидается. В Минске +26...+28 °С.

Завтра, 9 июня, по Беларуси новый рекорд жары – до +32 °С.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С 7 лет можно ездить в метро без взрослых. Что нужно рассказать ребёнку?
08 июня 2022 10:23

С 7 лет можно ездить в метро без взрослых. Что нужно рассказать ребёнку?

У вас заняли деньги и не спешат отдавать долг? Адвокат поможет разобраться в этом
08 июня 2022 09:54

У вас заняли деньги и не спешат отдавать долг? Адвокат поможет разобраться в этом

Каково иметь орден Матери и почему не стоит бояться заводить детей? Рассказала многодетная мама
08 июня 2022 09:52

Каково иметь орден Матери и почему не стоит бояться заводить детей? Рассказала многодетная мама