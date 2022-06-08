Турчин: воркаут-площадки востребованы молодёжью, да и людьми моего возраста

Новости Беларуси. Новая многофункциональная воркаут-площадка появилась в Несвижском колледже имени Якуба Коласа. Ее установили в рамках масштабного проекта «Спорт для всех», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Мы видим, что такие площадки востребованы прежде всего молодежью, да и людьми моего возраста, поэтому интерес к спорту есть. А площадка в Несвиже имеет свою отдельную историю, потому что в прошлом году, когда мы открывали общежитие, общались с ребятами, которые здесь учатся со всех уголков нашей страны, я им задавал вопрос, чего же еще не хватает в Несвиже. И одним из вариантов было именно строительство спортивной площадки как центра притяжения для молодежи.