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Турчин: воркаут-площадки востребованы молодёжью, да и людьми моего возраста

08 июня 2022 11:18
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Новости Беларуси. Новая многофункциональная воркаут-площадка появилась в Несвижском колледже имени Якуба Коласа. Ее установили в рамках масштабного проекта «Спорт для всех», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турчин: воркаут-площадки востребованы молодёжью, да и людьми моего возраста-1

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Мы видим, что такие площадки востребованы прежде всего молодежью, да и людьми моего возраста, поэтому интерес к спорту есть. А площадка в Несвиже имеет свою отдельную историю, потому что в прошлом году, когда мы открывали общежитие, общались с ребятами, которые здесь учатся со всех уголков нашей страны, я им задавал вопрос, чего же еще не хватает в Несвиже. И одним из вариантов было именно строительство спортивной площадки как центра притяжения для молодежи.  

«Мы трудились день и ночь». Новая воркаут-площадка появилась в несвижском колледже (подробности).

# Социальная инфраструктура # общество # Александр Турчин # Фотофакт

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