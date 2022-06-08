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На «Белагро-2022» выбирают лучшую бурёнку страны

08 июня 2022 11:05
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Новости Беларуси. Белорусская агропромышленная неделя объединила более четырех сотен компаний, уникальные инновационные технологии, а также современные образцы агротехники, научные достижения в области растение- и животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Белагро-2022» выбирают лучшую бурёнку страны-1

Так, лучших племенных коров 8 июня определят в рамках республиканского конкурса. Здесь представлены буренки со всей страны. И у каждой надои превышают 10 тысяч литров в год. Причем молока только экстра-класса. Компетентное жюри оценивает и экстерьер, и продуктивность. Лучших конкурсанток назовут в нескольких номинациях, а победителей ждут ценные призы.

На «Белагро-2022» выбирают лучшую бурёнку страны-4

Татьяна Павлова, председатель конкурсной комиссии:
Можно говорить о том, что улучшается постоянно качество нашего белорусского скота по всем областям, гораздо лучше экстерьер становится, то есть продвигается селекция, сейчас геномная оценка дает, животные качественно становятся лучше.

На «Белагро-2022» выбирают лучшую бурёнку страны-7

Андрей Кадлубай, ветеринарный врач агрокомбината «Снов»:
Больше 20 лет мы занимаемся селекционной племенной работой, поэтому каждый год на выставках, на «Белагро», на «Белферме», мы представляем своих животных. В этом году мы две коровы представляем по третьей и четвертой лактации. И каждый год мы возвращаемся, в принципе, с призовыми местами.

На «Белагро-2022» выбирают лучшую бурёнку страны-10

Агрокомбинат «Снов» в 2021 году стал лидером в своей сфере. Сейчас его представители также претендуют на победу. С 2020 года в Беларуси выводят чистую голштинскую породу. В мировой практике она считается лучшей. В год надои могут превышать 35 тысяч литров с высоким показателем содержания белка.

# Сельское хозяйство # общество # Татьяна Павлова # Андрей Кадлубай # Фотофакт

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