На «Белагро-2022» выбирают лучшую бурёнку страны

Новости Беларуси. Белорусская агропромышленная неделя объединила более четырех сотен компаний, уникальные инновационные технологии, а также современные образцы агротехники, научные достижения в области растение- и животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, лучших племенных коров 8 июня определят в рамках республиканского конкурса. Здесь представлены буренки со всей страны. И у каждой надои превышают 10 тысяч литров в год. Причем молока только экстра-класса. Компетентное жюри оценивает и экстерьер, и продуктивность. Лучших конкурсанток назовут в нескольких номинациях, а победителей ждут ценные призы.

Татьяна Павлова, председатель конкурсной комиссии:

Можно говорить о том, что улучшается постоянно качество нашего белорусского скота по всем областям, гораздо лучше экстерьер становится, то есть продвигается селекция, сейчас геномная оценка дает, животные качественно становятся лучше.

Андрей Кадлубай, ветеринарный врач агрокомбината «Снов»:

Больше 20 лет мы занимаемся селекционной племенной работой, поэтому каждый год на выставках, на «Белагро», на «Белферме», мы представляем своих животных. В этом году мы две коровы представляем по третьей и четвертой лактации. И каждый год мы возвращаемся, в принципе, с призовыми местами.