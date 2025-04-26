НАТО хочет разделить Европу и препятствуют установлению нормальных отношений с Беларусью. Хотя наша страна – неотъемлемая часть европейского региона. Об этом в интервью СТВ заявил швейцарский политик Эрик Вебер.

По его словам, такой курс Альянс взял буквально сразу после Второй мировой войны, когда Европа хотела установить миролюбивые отношения со многими странами. Но это не устраивало военный блок, который стремился к ослаблению таких государств, как Германия.

В дальнейшем такой подход помешал установить прочные контакты и с нашей страной. Все это привело к той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем в регионе в целом. К примеру, та же политика в отношении событий Второй мировой войны и уничтожение памятников Красной армии в западных и северо-западных европейских государствах – как одна из составляющих ослабления связей с Беларусью и Россией.