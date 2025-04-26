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НАТО хочет разделить Европу. Швейцарский политик рассказал, что мешает наладить отношения с Минском и Москвой

26 апреля 2025 16:51
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НАТО хочет разделить Европу и препятствуют установлению нормальных отношений с Беларусью. Хотя наша страна – неотъемлемая часть европейского региона. Об этом в интервью СТВ заявил швейцарский политик Эрик Вебер.

По его словам, такой курс Альянс взял буквально сразу после Второй мировой войны, когда Европа хотела установить миролюбивые отношения со многими странами. Но это не устраивало военный блок, который стремился к ослаблению таких государств, как Германия.

В дальнейшем такой подход помешал установить прочные контакты и с нашей страной. Все это привело к той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем в регионе в целом. К примеру, та же политика в отношении событий Второй мировой войны и уничтожение памятников Красной армии в западных и северо-западных европейских государствах – как одна из составляющих ослабления связей с Беларусью и Россией. 

НАТО хочет разделить Европу. Швейцарский политик рассказал, что мешает наладить отношения с Минском и Москвой-2

Эрик Вебер, депутат парламента кантона г.Базель (Швейцария):
Я знаю, что 9 Мая – важный праздник в России, в Беларуси. Он также был важен в Польше, Болгарии, Румынии. Но поскольку эти страны – члены европейского сообщества, Брюссель говорит им: хватит, уберите памятники. Теперь вы являетесь нашими членами и не следуете за другими. Проблема в том, что на них влияют средства массовой информации, которые каждый день произносят одни и те же слова в адрес России, что не соответствует действительности.

Полную версию интервью смотрите 27 апреля в программе «Неделя» в 19:30.

# Интервью # Международная политика

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