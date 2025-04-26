Теплее всего в Париже, в Москве +6, дождь – прогноз погоды в Европе в конце апреля

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В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +21 градус. В Вене без осадков, +16. В Риме ожидается +20. В Мадриде сохранится умеренное тепло – до +20 градусов. В испанской столице без осадков.

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +14. Кратковременный дождь пройдет на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +18, будет облачно с прояснениями. 20 со знаком плюс будет отмечено в Афинах, пройдет дождь.