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Теплее всего в Париже, в Москве +6, дождь – прогноз погоды в Европе в конце апреля

26 апреля 2025 16:50
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Теплее всего в Париже, в Москве +6, дождь – прогноз погоды в Европе в конце апреля-2

В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +21 градус. В Вене без осадков, +16. В Риме ожидается +20. В Мадриде сохранится умеренное тепло – до +20 градусов. В испанской столице без осадков.

Теплее всего в Париже, в Москве +6, дождь – прогноз погоды в Европе в конце апреля-4

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +14. Кратковременный дождь пройдет на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +18, будет облачно с прояснениями. 20 со знаком плюс будет отмечено в Афинах, пройдет дождь.

Теплее всего в Париже, в Москве +6, дождь – прогноз погоды в Европе в конце апреля-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +8 в дневные часы, без осадков. В Вильнюсе +10. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +14, ожидается небольшая облачность, без осадков. +12 в Киеве, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Москве +6, не обойдется без осадков.

# Погода

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