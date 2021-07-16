«Мы только за мир и дружбу. Все гости – к нам, в Витебск». Эмоции белорусов на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Продолжаем следить за главными событиями юбилейного «Славянского базара». День Союзного государства, который традиционно проходит в рамках музыкального форума, завершается торжественным концертом «Душа народа – песня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Славянский базар» уже 30 лет объединяет талантливых певцов и музыкантов со всего мира.

Фестиваль не первый год подтверждает свою востребованность и является ярким примером культурного сотрудничества жителей многих стран, в том числе России и Беларуси.

Приехали из Орши, все нравится. Уже обошли пол-Витебска, все замечательно. Прекрасное настроение.

30 лет нашему «Славянскому базару», и мы этому рады – содружеству всех государств. Мы люди миролюбивые, мы только за мир и дружбу. Все гости – к нам, в Витебск.

Думаю, что «Славянский базар» с каждым годом все больше и больше будет объединять новые и новые страны.

Завершится концерт к полуночи, но гостеприимный Витебск продолжит радовать гостей в режиме нон-стоп. Уже в 01:30 в Летнем амфитеатре эстафету музыкального праздника подхватят Александр Солодуха, группа «Дискомафия» и специальный гость из Франции – коллектив Оttawan. Артистов объединит программа «Золотой хит».