Движение транспорта ограничат на проспекте Дзержинского в Минске

Движение транспортных средств по нечетной стороне проспекта Дзержинского будет ограничено с 14 по 16 августа в связи с работами по замене асфальтобетонного покрытия, информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что работы будут выполняться на участке от улицы Космонавтов до улицы Гурского. Так, с 23:00 14 августа до 01:30 15 августа движение на данном участке будет открыто только для специального и общественного транспорта. А с 1:30 15 августа до 12:00 16 августа – закрыто для всех видов транспортных средств.