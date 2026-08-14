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Почему в отношениях происходят повторяющиеся сценарии? Мнение психолога

14 августа 2026 08:54
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Почему в отношениях происходят повторяющиеся сценарии? Мнение психолога -1

Виктория Протас, психолог:
Зачастую женщины сталкиваются с темой повторяющихся сценариев в отношениях. Почему же так происходит? Давайте разбираться. Когда человек выходит из отношений, он приходит к психологу или к подруге и говорит, опять не тот человек попался. И каждый раз не тот человек. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Ответ лежит на поверхности. Первое взаимоотношение, которое видит человек в своей жизни – в детско-родительских отношениях. Поэтому зачастую мы повторяем сценарий из своей семейной системы. Если, например, мама была холодная, и нам нужно было заслуживать эту любовь, то, соответственно, мы находим партнера холодного, отстраненного, где мы заслуживаем эту любовь. 

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# Психология

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