Более 300 школ Беларуси с 1 сентября переходят на систему «Электронная школа» – узнали, что изменится

С 1 сентября более 300 школ Беларуси начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа». Это часть масштабного государственного проекта Республиканской информационно-образовательной среды. В пилотных школах будут внедрены электронные журналы и дневники на бесплатной государственной платформе. Что нового ждет школьников и родителей, какие еще нововведения ждут в учебном году, поговорили с нашим гостем.

Андрей Боровиков, директор ГУО «Колодищанская средняя школа №2»:

Сегодня цифровизация шагает в нашу систему образования. Если предыдущая пробная система электронного журнала, электронный дневник, из двух модулей состояла, то сегодня это 12 модулей. Сегодня вся школьная жизнь перейдет в электронный процесс. Избавляемся от бумажного документооборота. Чем это удобно будет для нас? Конечно же, это эффективность нашей работы для педагогов. Это шагаем в ногу со временем. Чем удобно для родителей? Родители будут полностью видеть образовательный маршрут своего ребенка. Начиная с таких базовых вещей, как расписание, итоги, мониторинг образовательного процесса. Это будут и воспитательные процессы, это мероприятия шестого школьного дня. Родители будут видеть меню столовой, из каких ингредиентов стоит школьный салат. Очень удобная вещь. Сейчас мы проходим систему обучения до первого сентября, первое полугодие будет этап тестирования. Разработчиком всей программы и платформы является информационно-аналитический центром Министерства образования, инициатор – Министерства образования.