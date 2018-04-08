Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?

Новости Беларуси. Для местных властей стабильно перешагнувшая через ноль температура – повод активно взяться за наведение порядка на земле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Минске весь апрель объявлен месяцем благоустройства. Мингорисполком обещает: к 1 мая будет сделан максимум из возможного в подготовке города к летнему периоду.

Песок и соль – главные пережитки зимнего периода. Зачистка прощальных приветов – задача номер один для людей в униформе.

Во дворах фронт работы несколько иной. И если уж сетуют на особенности межсезонья, то говорят обычно о наболевшем.

А на другом конце города на ежедневный субботник выходит Мария Викторовна. На страже чистоты женщина 40 лет. Из них три десятка – на одном месте.

Медаль дали буквально в этом году. Таких профессиональных долгожителей в системе ЖКХ – единицы. В свои 72, несмотря на уговоры детей, на пенсию Мария Викторовна не собирается.

Мария Чикунова, рабочая по комплексной уборке и содержанию домовладений ЖЭУ № 5 Московского района Минска:

Нравится мне убирать, людям хорошо делать, чтобы им было приятно выйти на улицу.

От дня недели не зависит уборка и в этом дворе. Ландшафтное решение – дело рук самих жильцов. Барбарис, горную сосну, туи и можжевельник покупали и высаживали практически всем домом.

Наталья Петрашкевич, житель Минска:

Не так много усилий требуется для того, чтобы было хорошо: где-то подмести, где-то посадить. Это сплачивает людей. Те, кто раньше не участвовал, подключаются к этому делу.

За несколько лет Владимир Устинович стал местной заметностью. Вышло само собой: опыт благоустройства своего двора мужчина перекинул на весь район. За четыре года жильцы модернизировали семь детских площадок и высадили более 200 деревьев.

Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ЖЭУ №1 Советского района Минска:

У меня шесть субботников весной и шесть субботников осенью. Любой нормальный хозяин после зимы наведет порядок у себя во дворе.

Порядок во дворах Минска будут наводить весь апрель. Зеленый свет – изумрудным тонам. Тысячи кустарников и деревьев высадят только за месяц. К примеру, вдоль проспекта Независимости появится аллея из 170-ти лип, а перед гостиницей «Беларусь» – живой лабиринт в виде карты.

На высоте Василий Пантелеенко работает более 30 лет. Вот так проходит санитарная обработка деревьев. Длится оздоровительная процедура 45 минут. Еще столько же потребуется, чтобы собрать ветки.

Василий Пантелеенко, техник УП «Зеленстрой Центрального района Минска»:

Удаляем сухие ветки и поврежденные. Мы поднимемся на высоту 22 метра. Когда мы работаем на высоте, у нас обзор нашего красивого города больше.

За эстетическим видом следят и на земле. Краски в новом сезоне обновят на перилах более чем полусотни мостов, путепроводов и лестничных спусков.

Пока одни работают широкими мазками, работа других напоминает труд дантистов. Выбоины на магистралях дорожники устраняют круглосуточно и без выходных. «Дорожный кариес» – результат зимних перепадов температуры. За день одна бригада восстанавливает около 30 квадратных метров асфальтного покрытия.

Александр Корсак, старший мастер ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

До 1 мая планируем устранить все дефекты и привести дорогу к нормальному состоянию.

Избавлять от лишнего также начали водоемы. Вот, пожалуй, самые популярные «клады». Антон Профит, начальник маневренно-поисковой группы Минской городской организации ОСВОД:

Бутылки, покрышки, металлические предметы. Даже, говорят, автомобиль там есть утопленный – за перешейком. Уборка местного пруда – инициатива самих жильцов. На субботник в пятницу вышли семьями. В реализации чистого почина помогла администрация района.

Анна Герман, житель Минска:

Пруд называется Цагелко. Для нас очень важно, чтобы наши дети росли в красоте. Сергей Рахманенко, житель Минска:

Мы стареемся каждый год это делать. Ну и во дворе у нас субботники проходят.

Впереди – почти месяц работ. Финальной точкой станет Музей камней в Уручье. Озеленение и уборка парка пройдут под девизом «Большая уборка малой родины».