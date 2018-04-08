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Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?

08 апреля 2018 18:18
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Новости Беларуси. Для местных властей стабильно перешагнувшая через ноль температура – повод активно взяться за наведение порядка на земле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-1

В Минске весь апрель объявлен месяцем благоустройства. Мингорисполком обещает: к 1 мая будет сделан максимум из возможного в подготовке города к летнему периоду.

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-4

Песок и соль – главные пережитки зимнего периода. Зачистка прощальных приветов – задача номер один для людей в униформе.

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-7

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-9

Во дворах фронт работы несколько иной. И если уж сетуют на особенности межсезонья, то говорят обычно о наболевшем.

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-12

А на другом конце города на ежедневный субботник выходит Мария Викторовна. На страже чистоты женщина 40 лет. Из них три десятка – на одном месте.

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-15

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-17

Медаль дали буквально в этом году. Таких профессиональных долгожителей в системе ЖКХ – единицы. В свои 72, несмотря на уговоры детей, на пенсию Мария Викторовна не собирается.

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-20

Мария Чикунова, рабочая по комплексной уборке и содержанию домовладений ЖЭУ № 5 Московского района Минска:
Нравится мне убирать, людям хорошо делать, чтобы им было приятно выйти на улицу.

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-23

От дня недели не зависит уборка и в этом дворе. Ландшафтное решение – дело рук самих жильцов. Барбарис, горную сосну, туи и можжевельник покупали и высаживали практически всем домом. 

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-26

Наталья Петрашкевич, житель Минска:
Не так много усилий требуется для того, чтобы было хорошо: где-то подмести, где-то посадить. Это сплачивает людей. Те, кто раньше не участвовал, подключаются к этому делу.

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-29

За несколько лет Владимир Устинович стал местной заметностью. Вышло само собой: опыт благоустройства своего двора мужчина перекинул на весь район. За четыре года жильцы модернизировали семь детских площадок и высадили более 200 деревьев. 

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-32

Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ЖЭУ №1 Советского района Минска:
У меня шесть субботников весной и шесть субботников осенью. Любой нормальный хозяин после зимы наведет порядок у себя во дворе.

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-35

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-37

Порядок во дворах Минска будут наводить весь апрель. Зеленый свет – изумрудным тонам. Тысячи кустарников и деревьев высадят только за месяц. К примеру, вдоль проспекта Независимости появится аллея из 170-ти лип, а перед гостиницей «Беларусь» – живой лабиринт в виде карты.

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-40

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-42

На высоте Василий Пантелеенко работает более 30 лет. Вот так проходит санитарная обработка деревьев. Длится оздоровительная процедура 45 минут. Еще столько же потребуется, чтобы собрать ветки. 

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-45

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-47

Василий Пантелеенко, техник УП «Зеленстрой Центрального района Минска»:
Удаляем сухие ветки и поврежденные. Мы поднимемся на высоту 22 метра. Когда мы работаем на высоте, у нас обзор нашего красивого города больше.

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-50

За эстетическим видом следят и на земле. Краски в новом сезоне обновят на перилах более чем полусотни мостов, путепроводов и лестничных спусков. 

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-53

Пока одни работают широкими мазками, работа других напоминает труд дантистов. Выбоины на магистралях дорожники устраняют круглосуточно и без выходных. «Дорожный кариес» – результат зимних перепадов температуры. За день одна бригада восстанавливает около 30 квадратных метров асфальтного покрытия.

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-56

Александр Корсак, старший мастер ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
До 1 мая планируем устранить все дефекты и привести дорогу к нормальному состоянию.

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-59

Избавлять от лишнего также начали водоемы. Вот, пожалуй, самые популярные «клады».

Антон Профит, начальник маневренно-поисковой группы Минской городской организации ОСВОД:
Бутылки, покрышки, металлические предметы. Даже, говорят, автомобиль там есть утопленный – за перешейком.

Уборка местного пруда – инициатива самих жильцов. На субботник в пятницу вышли семьями. В реализации чистого почина помогла администрация района. 

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-62

Анна Герман, житель Минска:
Пруд называется Цагелко. Для нас очень важно, чтобы наши дети росли в красоте.

Сергей Рахманенко, житель Минска:
Мы стареемся каждый год это делать. Ну и во дворе у нас субботники проходят.

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-65

Впереди – почти месяц работ. Финальной точкой станет Музей камней в Уручье. Озеленение и уборка парка пройдут под девизом «Большая уборка малой родины».

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?-68

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Минский музей валунов называют загадочным и уникальным. И дело не только в древних камнях. Собранные вместе на огромной территории, они полностью повторяют контуры нашей Беларуси. Это настоящая карта, разве что под открытым небом.

Любопытно, что всякий камень располагается на том месте карты, где и был найден когда-то. Каждый из фрагментов символизирует определенный кусочек страны. Это как проекция. А значит, высадить дерево на частичке своей малой родины смогут даже те, кто на ней давно не бывал. Для этого достаточно прийти на субботник.

# Субботники в Беларуси # общество # Владимир Устинович # Анна Герман # Фотофакт

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