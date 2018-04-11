Прямой эфир

Детские оздоровительные лагеря-2018 в Минске. Ответы на вопросы, которые чаще всего задают родители – в одном материале

11 апреля 2018 09:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник Минcкого городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения – Валерий Нафранович.

Что вы можете сказать по поводу новости о том, что с этого года лагеря проходить аттестацию будут по собственному желанию. Разъясните ситуацию.

Валерий Нафранович, начальник Минcкого городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Я скажу так, что этим постановлением не отменена государственная аттестация оздоровительных лагерей, а фраза такая: могут работать без прохождения аттестации. Собственник в праве обратиться и пройти государственную аттестацию. Но, я вам скажу другое, что накануне летней оздоровительной кампании каждый оздоровительный лагерь без акта приёмки функционировать не сможет. А что такое акт приёмки? Это множество служб. Я скажу, что государственная аттестация столько служб, как при приёмки лагеря, не проходит. Это и МЧС, это и ГУВД, это все заинтересованные службы: санитарная служба, поэтому, я считаю, что накануне открытия лагеря вот этот акт приёмки подписания всеми членами комиссии это, действительно, серьезный этап и серьезное прохождение. Для собственника это даже серьезнее аттестации, поэтому родители могут быть спокойны в том плане, если кто-то не пройдет аттестацию, безопасность детей предусмотрена именно в акте приёмки

Детские оздоровительные лагеря-2018 в Минске. Ответы на вопросы, которые чаще всего задают родители – в одном материале -1

Как лагеря сейчас готовятся к приему детей? Что в этом году будет нового в этом году? Какие особенности палаточных лагерей? Какая средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь в Минске в этом году?

Подробности – в видеоматериале. 

# общество # Фотофакт # Валерий Нафранович # Оздоровление

Другие новости рубрики

Все новости
«Будут выглядеть не так, как в прошлые годы»: новые лежаки и детские качели установят на пляжах Минска
11 апреля 2018 08:36

«Будут выглядеть не так, как в прошлые годы»: новые лежаки и детские качели установят на пляжах Минска

«Антенна-Телесемь». Почему певица Валерия боялась знакомить свою маму с Иосифом Пригожиным?
11 апреля 2018 08:32

«Антенна-Телесемь». Почему певица Валерия боялась знакомить свою маму с Иосифом Пригожиным?

«СБ. Беларусь сегодня». Какой эксперимент проводят для лечения болезни Паркинсона?
11 апреля 2018 08:28

«СБ. Беларусь сегодня». Какой эксперимент проводят для лечения болезни Паркинсона?