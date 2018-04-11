Детские оздоровительные лагеря-2018 в Минске. Ответы на вопросы, которые чаще всего задают родители – в одном материале

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник Минcкого городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения – Валерий Нафранович.

Что вы можете сказать по поводу новости о том, что с этого года лагеря проходить аттестацию будут по собственному желанию. Разъясните ситуацию.

Валерий Нафранович, начальник Минcкого городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Я скажу так, что этим постановлением не отменена государственная аттестация оздоровительных лагерей, а фраза такая: могут работать без прохождения аттестации. Собственник в праве обратиться и пройти государственную аттестацию. Но, я вам скажу другое, что накануне летней оздоровительной кампании каждый оздоровительный лагерь без акта приёмки функционировать не сможет. А что такое акт приёмки? Это множество служб. Я скажу, что государственная аттестация столько служб, как при приёмки лагеря, не проходит. Это и МЧС, это и ГУВД, это все заинтересованные службы: санитарная служба, поэтому, я считаю, что накануне открытия лагеря вот этот акт приёмки подписания всеми членами комиссии это, действительно, серьезный этап и серьезное прохождение. Для собственника это даже серьезнее аттестации, поэтому родители могут быть спокойны в том плане, если кто-то не пройдет аттестацию, безопасность детей предусмотрена именно в акте приёмки.