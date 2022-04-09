«Мы сегодня пришли сюда со своими детьми». Акция «30 дней до Победы» началась с автопробега в Тростенец

Новости Беларуси. Начался обратный отсчет дней в календаре до священной для каждого белоруса даты. Акция «30 дней до Победы» в Минске 9 апреля стартовала с автопробега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участники собрались в Тростенце. Ольга Чемоданова: «И сегодня мы действительно сделаем все, чтобы наша страна была мирной». Читать здесь.

Этот бывший концлагерь был одним из крупнейших не только на белорусской земле, но и на всей оккупированной фашистами территории. Число жертв превышает полумиллионную отметку. Это военнопленные и мирные жители разных стран. В 1943 году, когда исход войны был предрешен, гитлеровцы начали уничтожать следы своих преступлений. Используя труд заключенных, они раскопали и сожгли около 100 тысяч расстрелянных ранее людей. В июне 1944 были обнаружены 34 могильные ямы. Некоторые из них достигали 50 метров в длину.