Ольга Чемоданова: «И сегодня мы действительно сделаем всё, чтобы наша страна была мирной»

Проект «30 дней до Победы» инициировал Мингорисполком. Сейчас важно не допустить, чтобы героизм предков был предан забвению. В рамках акции ее участники, и прежде всего молодежь, будут посещать знаковые места в истории Великой Отечественной войны, узнавать подробности тех страшных лет. И эта работа не ограничится одним месяцем.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Мы будем находить время, чтобы собирать нашу молодежь, приводить детей и еще раз говорить, какой ценой досталась победа нашим предкам, нашим дедам и прадедам. И сегодня мы действительно сделаем все, чтобы наша страна была мирной. Мы не позволим переживать то, что пережили наши близкие люди. Время Великой Отечественной войны закончилось, и мы к этому никогда больше не вернемся. Мы мирная страна.