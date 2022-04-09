Ольга Чемоданова: «И сегодня мы действительно сделаем всё, чтобы наша страна была мирной»
Новости Беларуси. Начался обратный отсчет дней в календаре до священной для каждого белоруса даты. Акция «30 дней до Победы» в Минске 9 апреля стартовала с автопробега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участники собрались в Тростенце.
«Мы сегодня пришли сюда со своими детьми». Акция «30 дней до Победы» началась с автопробега в Тростенец. Подробнее.
Проект «30 дней до Победы» инициировал Мингорисполком. Сейчас важно не допустить, чтобы героизм предков был предан забвению. В рамках акции ее участники, и прежде всего молодежь, будут посещать знаковые места в истории Великой Отечественной войны, узнавать подробности тех страшных лет. И эта работа не ограничится одним месяцем.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Мы будем находить время, чтобы собирать нашу молодежь, приводить детей и еще раз говорить, какой ценой досталась победа нашим предкам, нашим дедам и прадедам. И сегодня мы действительно сделаем все, чтобы наша страна была мирной. Мы не позволим переживать то, что пережили наши близкие люди. Время Великой Отечественной войны закончилось, и мы к этому никогда больше не вернемся. Мы мирная страна.
Автомобильная колонна начала путь близ урочища Благовщина и направилась в мемориальный комплекс Хатынь. Там состоится возложение цветов к монументу «Непокоренного человека».