«Сила нужна была». Побывали в Заславле на старой мельнице и узнали, как получали муку

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Заславль, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

– Итак, Заславль. Что мы знаем о Заславле?

– Ну как? У этого города невероятно красивая история. Она даже в учебниках истории Беларуси есть.

– Что-то я не припомню.

– Это были еще языческие времена. И было допустимо многоженство. Новгородский князь Владимир сватал полоцкую княжну Рогнеду. Она ему отказала. Князь оскорбился, напал на Полоцк, убил отца и братьев Рогнеды, а княжну силой сделал своей женой.

– Какой ужас!

– Да. А позже Владимир решил принять христианство и взять в жены какую-то заморскую царевну. Для этого нужно было убрать из Новгорода всех жен. Он пока был язычником, уже успел несколько раз жениться. Рогнеда была очень гордая, она решила отомстить мужу и ночью попыталась его заколоть. Но Владимир проснулся. По законам того времени Рогнеду должны были казнить. И вот князь пошел забирать ее на казнь. А там их 7-летний сын Изяслав схватил меч и стал на защиту матери. Владимира настолько поразила эта детская храбрость, что он решил не убивать Рогнеду. А для сына приказал основать целый город. Этим городом и был Заславль. Правда, в те времена он назывался Изяславль. Там Рогнеда с сыном и стали жить.

– Очень это трогательно и грустно.

– Да. Времена были жестокие.

Этнографический комплекс «Млын» – это небольшой музей под открытым небом в городе Заславль. В состав комплекса входят четыре объекта: мельница 1910 года постройки, дом завозников, свиран и кузница.

Елена Покинко, научный сотрудник:

Здравствуйте, дорогие гости. Меня зовут Покинко Елена Вячеславовна. Я научный сотрудник музея-заповедника Заславля. Главным объектом нашей экспозиции является мельница. Ну что ж, давайте знакомиться, заходите.

– Давайте, спасибо.

– Проходите. Елена Покинко:

Мельница деревянная, трехэтажное здание. Давайте сейчас с вами проследуем на второй этаж. На втором этаже мельницы находится самое главное мельничное устройство. Называется оно мельничные жернова или, как мельники красивым словом называют, поста. Состоит оно из двух камней, вот таких больших, как стоят у стены. Нижний камень – мертвяк, он всегда неподвижный. Верхний камень – бегун – вращается, двигается. Собственно, так и происходит процесс помола муки. С 3 этажа засыпается вот сюда зерно, это постава, регулируется заслоночкой количество зерна. Дальше зерно попадает в большое круглое отверстие, которое называется око или глаз поставы.

– А сейчас оно рабочее? Елена Покинко:

Да.

– А подскажите, чтобы запустить всю эту систему, за счет чего это делается?

Елена Покинко:

Сейчас запускать эту систему уже, конечно, не получится, потому что нет двигателя. А раньше в машинном отделении, здесь за стеной, стоял двигатель. Сначала паровой, потом дизельный, потом электрический двигатель, который запускал этот механизм. Вот такое интересное приспособление, которым меняли камни в поставе. Подгоняли к поставе цапфу, вот так клешни двигали. Закрепляли. Камушек потом ложили сюда на подставочку. Приходил мельник, это все осматривал: или ремонтировал, или меняли новый камень. Потом с помощью цапфы отправляли в этот постав или еще в этот можно было отправить, потому что здесь на мельнице в начале XX столетия было два постава.

– А подскажите, из чего изготавливали эти камни? Их высекали или как-то бетонировали, раньше была замена бетону?

Елена Покинко:

Да, вот такие камни делали из смеси колотого кремния и бетона, заливали все это в форму. И затем, когда это все застывало, разъем на форму снимался, и получался такой камень.

– Это вот этот камень, который стоит? Елена Покинко:

Да. Вот таких два камня стоит в поставе. Насечки обязательно наносили на камнях.

– Он же тяжелый, да? Как его поднять?

Елена Покинко:

Да, он тяжелый, где-то 800 килограмм.

– А как его поднимали? Кран какой-то? Елена Покинко:

Его поднимали с помощью цапфы такой.

– Его подымали здесь. А на второй этаж как поднять?

Елена Покинко:

На второй этаж такие камни не заносили. Это заливалось на месте, потому что поднять его по такой крутой лестнице… Затем готовая мука ссыпалась на первый этаж. Итак, мы с вами находимся на первом этаже мельницы, куда ссыпалась готовая мука по таким деревянным желобам в деревянные засеки. Для того, чтобы вся мука ссыпалась, брали колотушку и постукивали. Дальше, таким образом держа мешочек, через отверстие насыпали муку, мешки с мукой отправляли на весы. Здесь у нас на мельнице есть еще ручные жернова как пример того, как мололи муку дома хозяйки, потому что на мельницу привозили большое количество зерна в мешках, это мололось большими жерновами. Но иногда дома нужно было небольшое количество муки.

– А покрутить можно?

Елена Покинко:

Конечно. Вот таким образом прижимая, сюда засыпали зерно вот в это око, или глаз.

–Тяжело. Весит нормально. Я тебе такую домой куплю.

– А можно я тоже попробую? Елена Покинко:

Да, конечно. Немножко вниз. Давайте вдвоем.

– Все, я не могу.

– Я тебе такую домой куплю, будешь пользоваться.

– Вот это надо сила.