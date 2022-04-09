«Население откликнулось». Министр лесного хозяйства принял участие в акции «Неделя леса»

Новости Беларуси. Более 17 миллионов деревьев планируется высадить в Беларуси за время акции «Неделя леса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она началась сегодня и уже в 15-й раз в истории страны объединяет всех, кто заботится о будущем. Всего подготовлено более 7 000 объектов, где будут работать над лесовосстановлением. На этот раз акция посвящена Году исторической памяти. Беларусь – одна из самых зеленых стран мира. Неудивительно, что желающих поучаствовать в «Неделе леса» становится все больше с каждым годом. Причем наравне со взрослыми к акции присоединяются и школьники. В рамках акции «Неделя леса» в Беларуси планируется высадить 17 миллионов деревьев. Читать здесь.

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:

Традиционно Брест, Гродно, Гомель эту работу начали раньше, но если говорить в целом по стране, то мы уже более 23 % на вчера от плановых объемов создания лесных культур, мы уже эту работу выполнили. В этом году, как никогда, люди по определенным причинам с особым желанием едут в лес поучаствовать, поэтому мы видим увеличивающуюся активность. Все госорганы откликнулись, население откликнулось.