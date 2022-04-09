Горн, меха и наковальня. Как работали кузнецы в XX столетии?

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Заславль, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». – О, это и есть кузница, да?

Елена Покинко, научный сотрудник:

Да, это кузница, традиционная кузница начала XX столетия. Что самое главное в любой кузнице? Это три вещи: горн, меха и наковальня. Кузницы могут быть разные, но эти три предмета должны быть обязательно. Горн – это место, где разжигают угли. Доводили их до очень высокой температуры, около 1 000 градусов. Для того, чтобы температура долгое время сохранялась, с помощью мехов поддували воздух. Воздух через специальное отверстие попадает сюда, в горн, и необходимое количество времени угли находятся в нужной температуре. Дальше брали инструменты: тиски, клещи. Зажимали в них металлическую заготовку. Металлические заготовки были либо готовые у кузнецов, либо люди приносили на переплавку то, что было не нужно. Зажимали заготовочку, ложили на угли и затем переносили раскаленную заготовку сюда на наковальню. Здесь у наковальни, как правило, раньше работало два человека – это опытный кузнец и его ученик. Опытный кузнец работал такой кувалдой небольшой и ей указывал направление удара ученику, куда нужно было наносить удар.

– Это опыт, да.

– Да, тяжелое.

Елена Покинко:

Для каждого изделия существует свой определенный ритм изготовления, этому ритму и учатся все кузнецы на протяжении всей жизни, а потом свое мастерство оттачивают.

– Можно ударить, да? Елена Покинко:

Да. Вы можете попробовать большой ударить, а вы можете попробовать ударить небольшой кувалдой.