Горн, меха и наковальня. Как работали кузнецы в XX столетии?

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Заславль, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
– О, это и есть кузница, да?
Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Заславль, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
– О, это и есть кузница, да?
Елена Покинко, научный сотрудник:
Да, это кузница, традиционная кузница начала XX столетия. Что самое главное в любой кузнице? Это три вещи: горн, меха и наковальня. Кузницы могут быть разные, но эти три предмета должны быть обязательно. Горн – это место, где разжигают угли. Доводили их до очень высокой температуры, около 1 000 градусов. Для того, чтобы температура долгое время сохранялась, с помощью мехов поддували воздух. Воздух через специальное отверстие попадает сюда, в горн, и необходимое количество времени угли находятся в нужной температуре. Дальше брали инструменты: тиски, клещи. Зажимали в них металлическую заготовку. Металлические заготовки были либо готовые у кузнецов, либо люди приносили на переплавку то, что было не нужно. Зажимали заготовочку, ложили на угли и затем переносили раскаленную заготовку сюда на наковальню. Здесь у наковальни, как правило, раньше работало два человека – это опытный кузнец и его ученик. Опытный кузнец работал такой кувалдой небольшой и ей указывал направление удара ученику, куда нужно было наносить удар.
– Это опыт, да.
– Да, тяжелое.
Елена Покинко:
Для каждого изделия существует свой определенный ритм изготовления, этому ритму и учатся все кузнецы на протяжении всей жизни, а потом свое мастерство оттачивают.
– Можно ударить, да?
Елена Покинко:
Да. Вы можете попробовать большой ударить, а вы можете попробовать ударить небольшой кувалдой.
– Вот такая нелегкая работенка.
– Вот же люди. Все делали своими руками.
– Так и сейчас делают все своими руками.
– Ну как делают? Все же с помощью техники.
– Неправда. Я тебе сейчас докажу.
«Сила нужна была». Побывали в Заславле на старой мельнице и узнали, как получали муку – подробнее здесь.