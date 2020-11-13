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«Прийти к какому-то единому мнению». В Минской области продолжают работать общественные приёмные

13 ноября 2020 13:46
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Новости Беларуси. Общественные приемные работают в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Жители каждого района и Жодино могут высказать идеи по развитию региона, области и страны, а еще решить свои проблемы.

В обсуждениях принимают участие специалисты разных отделов райисполкома.

«Прийти к какому-то единому мнению». В Минской области продолжают работать общественные приёмные-1

В Столбцах от жителей поступило несколько интересных предложений. Например, создать организацию, в которой смогут работать люди с ограниченными возможностями.

«Прийти к какому-то единому мнению». В Минской области продолжают работать общественные приёмные-4

Ольга Мишук, председатель первичной профсоюзной организации филиала ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»:
Приемные организовали мы для того, чтобы услышать мнение наших жителей о дальнейшем развитии Столбцовского района, их пожелания. В основном их волнует структура, строительство, чтобы услышать мнение, прийти к какому-то единому мнению, облагородить Столбцовский район.

«Прийти к какому-то единому мнению». В Минской области продолжают работать общественные приёмные-7

Специалисты проводят консультации как по телефону, так и лично. Встречи будут длиться весь ноябрь. За время деятельности приемной с предложениями и вопросами только в Минской области уже обратились несколько десятков человек. Самыми активными стали жители Березинского и Минского районов.

# Прием граждан # общество # Ольга Мишук # Фотофакт

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