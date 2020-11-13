«Прийти к какому-то единому мнению». В Минской области продолжают работать общественные приёмные

Новости Беларуси. Общественные приемные работают в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Жители каждого района и Жодино могут высказать идеи по развитию региона, области и страны, а еще решить свои проблемы. В обсуждениях принимают участие специалисты разных отделов райисполкома.

В Столбцах от жителей поступило несколько интересных предложений. Например, создать организацию, в которой смогут работать люди с ограниченными возможностями.

Ольга Мишук, председатель первичной профсоюзной организации филиала ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»:

Приемные организовали мы для того, чтобы услышать мнение наших жителей о дальнейшем развитии Столбцовского района, их пожелания. В основном их волнует структура, строительство, чтобы услышать мнение, прийти к какому-то единому мнению, облагородить Столбцовский район.