Андрей Кривошеев: белорусские журналисты уже готовы к тому, чтобы противостоять этой большой лавине фейков

Новости Беларуси. Журналистика в эпоху постправды и фейк-ньюс, цифровизация региональной прессы. Будущее медиасферы обсуждают представители ведущих СМИ в рамках XIV съезда Белорусского союза журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнули участники встречи, этот год выдался показательным для журналистов. В эпоху постправды и распространения фейков на первый план в освещении событий выходит аккуратное обращение с фактами и недопущение распространения недостоверной информации. Белорусский союз журналистов в связи с этим планирует усилить комиссию по этике. Обсуждали коллеги также корпоративную солидарность и противодействие фактам запугивания и буллинга журналистов, а также расширение творческого сотрудничества с иностранными коллегами. Все эти принципы по итогам съезда закрепят в декларации.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Верификация данных, проверка фактов на достоверность становится одним из ключевых направлений работы современного журналиста. Собственно говоря, и антифейк становится отдельным жанром журналистским, который, кстати, очень популярен у наших читателей, подписчиков, зрителей, фолловеров, радиослушателей. Поэтому, на мой взгляд, наши коллеги, белорусские журналисты и технически, и этически, и уже морально готовы к тому, чтобы противостоять этой большой лавине фейков. Что касается Белорусского союза журналистов, то как раз сегодня на съезде мы рассчитываем значительно укрепить комиссию по этике.

Сегодня Белорусский союз журналистов пополнил свои ряды. Напомним, объединение насчитывает без малого 2 000 представителей СМИ. Подготовке молодых специалистов и работе с блогерами также планируется уделять внимание. Свой контент в интернет-пространстве активно создает и региональная пресса.