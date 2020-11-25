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Андрей Кривошеев: белорусские журналисты уже готовы к тому, чтобы противостоять этой большой лавине фейков

25 ноября 2020 12:01
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Новости Беларуси. Журналистика в эпоху постправды и фейк-ньюс, цифровизация региональной прессы. Будущее медиасферы обсуждают представители ведущих СМИ в рамках XIV съезда Белорусского союза журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кривошеев: белорусские журналисты уже готовы к тому, чтобы противостоять этой большой лавине фейков-1

Как подчеркнули участники встречи, этот год выдался показательным для журналистов. В эпоху постправды и распространения фейков на первый план в освещении событий выходит аккуратное обращение с фактами и недопущение распространения недостоверной информации. Белорусский союз журналистов в связи с этим планирует усилить комиссию по этике.

Обсуждали коллеги также корпоративную солидарность и противодействие фактам запугивания и буллинга журналистов, а также расширение творческого сотрудничества с иностранными коллегами. Все эти принципы по итогам съезда закрепят в декларации.

Андрей Кривошеев: белорусские журналисты уже готовы к тому, чтобы противостоять этой большой лавине фейков-4

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Верификация данных, проверка фактов на достоверность становится одним из ключевых направлений работы современного журналиста. Собственно говоря, и антифейк становится отдельным жанром журналистским, который, кстати, очень популярен у наших читателей, подписчиков, зрителей, фолловеров, радиослушателей. Поэтому, на мой взгляд, наши коллеги, белорусские журналисты и технически, и этически, и уже морально готовы к тому, чтобы противостоять этой большой лавине фейков. Что касается Белорусского союза журналистов, то как раз сегодня на съезде мы рассчитываем значительно укрепить комиссию по этике.

Андрей Кривошеев: белорусские журналисты уже готовы к тому, чтобы противостоять этой большой лавине фейков-7

Сегодня Белорусский союз журналистов пополнил свои ряды. Напомним, объединение насчитывает без малого 2 000 представителей СМИ. Подготовке молодых специалистов и работе с блогерами также планируется уделять внимание. Свой контент в интернет-пространстве активно создает и региональная пресса.

Андрей Кривошеев: белорусские журналисты уже готовы к тому, чтобы противостоять этой большой лавине фейков-10

Дмитрий Ященко, главный редактор газеты «Нясвіжскія навіны»:
В начале нулевых несвижская газета имела уже свой сайт. Как только появились актуальные социальные сети (Instagram, Twitter, Facebook), безусловно, в этих социальных сетях появились сразу же странички нашего издания. И как показывает практика (мы постоянно мониторим ситуацию по количеству посетителей нашего сайта), мы видим, что переходы из социальных сетей на сайте превалируют над прямыми заходами. Поэтому вовремя перестроились, и аудитория медиа, которая читает наше издание в том или ином виде… К сожалению, мы не можем предложить видео, потому что, вы понимаете, маленький регион, возможностей не очень много, но тем не менее наше издание представлено во всех видах медиа.

# СМИ Беларуси # общество # Андрей Кривошеев # Дмитрий Ященко # Фотофакт

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