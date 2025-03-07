Лукашенко: Беларусь и Мьянма выстроили фундамент отношений, но надо двигаться вперёд

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я рад с вами встретиться. Вы очень давно были у нас, к сожалению, я так и не побывал в вашей прекрасной стране. Но я хорошо знаю историю Мьянмы. Наши люди очень трудолюбивые. В этом мы похожи друг на друга. Но ваша страна имеет неимоверно больше возможностей для развития и процветания. Вы практически находитесь на берегу Индийского океана, и это очень важно. Во время вашего визита в Беларусь мы о многом договорились и были довольны тому, о чем договорились, но время быстро бежит, в мире произошли глобальные изменения. Должен вам сказать, что наряду с негативными тенденциями в мире и проявлениями в виде конфликтов и войн мы все-таки имеем положительную динамику для Беларуси и Мьянмы.

Анализируя динамику сотрудничества, мы все-таки выстроили фундамент наших будущих отношений, и сегодня надо двигаться дальше, закрытых тем между Беларусью и Мьянмой на сегодняшний день нет. Я предлагаю обсудить основные направления нашего сотрудничества и, чтобы закрепить эти направления, определить стратегию, надо иметь фундаментальных несколько проектов, пусть это будет немного для начала проектов, но это должны быть глобальные, фундаментальные проекты, которые потянут за собой и другие направления сотрудничества.