Лукашенко: Беларусь и Мьянма выстроили фундамент отношений, но надо двигаться вперёд

Беларусь и Мьянма выстроили фундамент отношений, но надо двигаться вперед. Об этом заявил Александр Лукашенко на переговорах с лидером этой страны Мин Аун Хлайном, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Мьянма выстроили фундамент отношений, но надо двигаться вперед. Об этом заявил Александр Лукашенко на переговорах с лидером этой страны Мин Аун Хлайном, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это уже второй визит в Беларусь. В должности верховного главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы он посещал Минск 10 лет назад. Пришло время сверить часы, наметить новые цели и двигаться вперед. Александр Лукашенко подчеркнул, что основой партнерства Беларуси и Мьянмы должны стать конкретные экономические проекты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я рад с вами встретиться. Вы очень давно были у нас, к сожалению, я так и не побывал в вашей прекрасной стране. Но я хорошо знаю историю Мьянмы. Наши люди очень трудолюбивые. В этом мы похожи друг на друга. Но ваша страна имеет неимоверно больше возможностей для развития и процветания. Вы практически находитесь на берегу Индийского океана, и это очень важно. Во время вашего визита в Беларусь мы о многом договорились и были довольны тому, о чем договорились, но время быстро бежит, в мире произошли глобальные изменения. Должен вам сказать, что наряду с негативными тенденциями в мире и проявлениями в виде конфликтов и войн мы все-таки имеем положительную динамику для Беларуси и Мьянмы.
Анализируя динамику сотрудничества, мы все-таки выстроили фундамент наших будущих отношений, и сегодня надо двигаться дальше, закрытых тем между Беларусью и Мьянмой на сегодняшний день нет. Я предлагаю обсудить основные направления нашего сотрудничества и, чтобы закрепить эти направления, определить стратегию, надо иметь фундаментальных несколько проектов, пусть это будет немного для начала проектов, но это должны быть глобальные, фундаментальные проекты, которые потянут за собой и другие направления сотрудничества.
Мин Аун Хлайн, председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма:
Для меня большая честь встретиться с вами. Это мой второй визит в Беларусь, первый был в 2014 году. Прибыв в Минск спустя более чем 10 лет, я вижу, как динамично развивается и процветает Беларусь, что является доказательством эффективной деятельности во главе государства лидера страны Александра Лукашенко. Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с убедительной победой на прошедших президентских выборах, где за вас проголосовали 86,82 % избирателей. Это показатель того, что белорусский народ поддерживает вас. Я вижу, что у Беларуси есть потенциал сотрудничества с нашей страной. Цель визита – сотрудничать и расширить многоотраслевое сотрудничество.
Общение лидеров началось с официальной встречи высокого гостя. Во Дворце Независимости церемония прошла в соответствии с протоколом: красная дорожка, рота почетного караула и исполнение гимнов двух стран. Прошла и церемония официального фотографирования. После переговоров в узком составе к лидерам присоединились делегации. Задан хороший темп двусторонним контактам. У стран значительный нереализованный потенциал, отметил Александр Лукашенко во время расширенного формата переговоров. Глава государства поддержал решение Мьянмы повысить уровень диппредставительства в Беларуси.
В ответ наша страна также планирует усилить свое дипприсутствие в Мьянме. К слову, обмен делегациями происходит постоянно. Накануне прошел бизнес-форум. По его итогам подписаны документы в сферах промышленной кооперации, логистики, поставок техники, медикаментов и продуктов питания. Мьянма – немаленькая страна, ее население составляет примерно 54 миллиона жителей. Рынок для белорусской продукции весомый.
Ожидается, что 7 марта стороны подпишут ряд двусторонних документов.