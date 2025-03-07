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В Минске проходит выставка-поздравление к Международному женскому дню

07 марта 2025 11:04
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Ощутить дыхание весны и окунуться в мир цвета можно в Национальной библиотеке Беларуси. Уже ставшая традиционной выставка-поздравление к Международному женскому дню встречает своих посетителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит выставка-поздравление к Международному женскому дню-2

В экспозиции представлены работы более 70 авторов со всей страны. В их числе – члены Белорусского союза художников, евразийского художественного содружества, арт-студии «Аква-Вир». Картины выполнены в разных техниках: живопись, акварель, графика, декоративно-прикладное творчество. Все они воплощение весеннего настроения и первых солнечных дней.

В Минске проходит выставка-поздравление к Международному женскому дню-4

Виктория Харитонова, заведующая сектором художественных выставок Национальной библиотеки Беларуси:
Один автор – одна работа. Для каждого это воплощение его особенной художественной манеры. Для широкого круга зрителей будет интересно увидеть самые разнообразные букеты, цветочные композиции, абстракции, которые, мне кажется, не оставят равнодушными никого.

В Минске проходит выставка-поздравление к Международному женскому дню-6

Стоит отметить, что вдохновением для художников стали символы и предвестники весны – цветы. В творчестве современных мастеров они занимают особое место.

# Выставка

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