В Минске проходит выставка-поздравление к Международному женскому дню

Ощутить дыхание весны и окунуться в мир цвета можно в Национальной библиотеке Беларуси. Уже ставшая традиционной выставка-поздравление к Международному женскому дню встречает своих посетителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ощутить дыхание весны и окунуться в мир цвета можно в Национальной библиотеке Беларуси. Уже ставшая традиционной выставка-поздравление к Международному женскому дню встречает своих посетителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В экспозиции представлены работы более 70 авторов со всей страны. В их числе – члены Белорусского союза художников, евразийского художественного содружества, арт-студии «Аква-Вир». Картины выполнены в разных техниках: живопись, акварель, графика, декоративно-прикладное творчество. Все они воплощение весеннего настроения и первых солнечных дней.
Виктория Харитонова, заведующая сектором художественных выставок Национальной библиотеки Беларуси:
Один автор – одна работа. Для каждого это воплощение его особенной художественной манеры. Для широкого круга зрителей будет интересно увидеть самые разнообразные букеты, цветочные композиции, абстракции, которые, мне кажется, не оставят равнодушными никого.
Стоит отметить, что вдохновением для художников стали символы и предвестники весны – цветы. В творчестве современных мастеров они занимают особое место.