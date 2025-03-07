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С занавеской и тюльпанами – в Могилёве появилась уютная остановка

07 марта 2025 10:45
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С занавеской и тюльпанами. Уютная остановка появилась в Могилеве. Нетипичная конструкция напоминает домашний уголок. Инициатором апгрейда остановочного пункта выступило предприятие по производству текстильной галантереи, которое находится напротив, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С занавеской и тюльпанами – в Могилёве появилась уютная остановка-2

Ежедневно свой рабочий день в ожидании транспорта здесь заканчивают сотни его сотрудников. Теперь домашняя остановка – красивая точка каждой смены. Маленькая, но яркая деталь городского пейзажа создает не только настроение. Местные жители уже активно используют ее как фотозону для весенних селфи.

С занавеской и тюльпанами – в Могилёве появилась уютная остановка-4

Не ожидали, думали, что-то будет обычное, а здесь появился новый шедевр.

С занавеской и тюльпанами – в Могилёве появилась уютная остановка-6

Очень красивое, яркое, светлое, хотелось бы побольше в городе таких остановок. Красиво, цветочки. Очень приятно ждать общественный транспорт. Ребенку тоже понравилось.

С занавеской и тюльпанами – в Могилёве появилась уютная остановка-8

Сейчас предприятие работает над освещением, в темное время суток в окошке будет гореть свет. Кроме этого, витрина с декорациями будет сменятся в зависимости от сезонов и праздников.

# 8 Марта

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