С занавеской и тюльпанами – в Могилёве появилась уютная остановка

С занавеской и тюльпанами. Уютная остановка появилась в Могилеве. Нетипичная конструкция напоминает домашний уголок. Инициатором апгрейда остановочного пункта выступило предприятие по производству текстильной галантереи, которое находится напротив, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневно свой рабочий день в ожидании транспорта здесь заканчивают сотни его сотрудников. Теперь домашняя остановка – красивая точка каждой смены. Маленькая, но яркая деталь городского пейзажа создает не только настроение. Местные жители уже активно используют ее как фотозону для весенних селфи.

Не ожидали, думали, что-то будет обычное, а здесь появился новый шедевр.

Очень красивое, яркое, светлое, хотелось бы побольше в городе таких остановок. Красиво, цветочки. Очень приятно ждать общественный транспорт. Ребенку тоже понравилось.