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«Мы с генералом ездили по частям, отбирали людей»: как подбирали солдат для Парада Победы

02 июля 2018 14:05
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Новости Беларуси. Воспоминания ветерана в программе «Минск и минчане».

«Мне так сказали: спать мало будешь, а ползать будешь». В 18 лет попал на фронт, через 2 года командовал ротой

На фронте Толя Саламатов не выслуживался, за чужими спинами не прятался.

«Мы с генералом ездили по частям, отбирали людей»: как подбирали солдат для Парада Победы-1

После взятия Новогрудка бравого адъютанта представили к ордену Красной Звезды.

«Бил её по щекам: «Ты такая-рассякая, почему?»: как советские фронтовики увидели наших девушек с пленными немцами

«Мы с генералом ездили по частям, отбирали людей»: как подбирали солдат для Парада Победы-4

Ветеран о послевоенном Минске: «Никто не знает – сзади Дома офицеров была немецкая выставка боевой техники»

27 июля 1944 года солдаты на танках ворвались в Белосток. Немцы бежали. После готовились к боям в Восточной Пруссии и в январе 45-го встретили на своем пути миномётчиков.

Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:
Смотрим, по полю бегут человек 20 наших солдат. Полковник говорит: «Останови», Я с пистолетом туда. А мы – командир дивизии, медсестра, 2 охранника, 2 радиста – и больше никого нет. Я побежал туда, кого останавливать, с пистолетом, кричу. А они бегут, а у них стволы минометов 82-миллиметровые, а плита ж должна быть у миномёта, куда ставят ствол. Я говорю: «Плиты где?»

«У нас мин нет».

В общем, что я там делал, как я их остановил, я узнал через 40 лет.

Ветеран: «Я проверял, всем ли водку выдали за 2 часа до атаки»

«Мы с генералом ездили по частям, отбирали людей»: как подбирали солдат для Парада Победы-7

В Тюменской области, в городе Нефтеюганск встретил солдат и одного сержанта.

Говорит: «А Вы меня чуть не расстреляли!»

Я говорю: «Василий, это был ты?» «Да». Я говорю: «А как ты остался жив?» А, когда закончилась война, за Бранденбургом уже отбирали солдат на Парад Победы. Мы с генералом ездили по частям, отбирали людей. Я говорю: «Товарищ генерал, вот этот подойдёт». Кто-то записал его, он оказался родом из Мытищ. 

«Дежурный отвечает – а что нам теперь делать?»: ветеран о том, как узнали о победе и праздновали гречкой

# Беларусь помнит # общество # Анатолий Саламатов

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