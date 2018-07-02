«Мы с генералом ездили по частям, отбирали людей»: как подбирали солдат для Парада Победы

Ветеран о послевоенном Минске: «Никто не знает – сзади Дома офицеров была немецкая выставка боевой техники»

27 июля 1944 года солдаты на танках ворвались в Белосток. Немцы бежали. После готовились к боям в Восточной Пруссии и в январе 45-го встретили на своем пути миномётчиков.

Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:

Смотрим, по полю бегут человек 20 наших солдат. Полковник говорит: «Останови», Я с пистолетом туда. А мы – командир дивизии, медсестра, 2 охранника, 2 радиста – и больше никого нет. Я побежал туда, кого останавливать, с пистолетом, кричу. А они бегут, а у них стволы минометов 82-миллиметровые, а плита ж должна быть у миномёта, куда ставят ствол. Я говорю: «Плиты где?»

«У нас мин нет».

В общем, что я там делал, как я их остановил, я узнал через 40 лет.

Ветеран: «Я проверял, всем ли водку выдали за 2 часа до атаки»