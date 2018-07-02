«Дежурный отвечает – а что нам теперь делать?»: ветеран о том, как узнали о победе и праздновали гречкой

Он навсегда запомнил картину: в сарае наши девушки клали в мешки трофейные отрезы ткани и отправляли семьям погибших. Ту весну 45-го солдаты встретили в небольшой деревушке недалеко от Эльбы, и голос Левитана в ночь с 8 на 9 мая звучит внутри до сих пор. «Бил её по щекам: «Ты такая-рассякая, почему?»: как советские фронтовики увидели наших девушек с пленными немцами

Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:

Мы любили слушать «Маяк». Называли «Маяк» в те времена радиостанцию. Генерал отдыхал, бужу: «Товарищ генерал, победу передают – война закончилась!» Он говорит: «Передавай в полки». Я начал заводить по радиостанции радистов, передавать. В один полк звоню – всё нормально, во второй звоню, который сейчас Балтийский – дежурный отвечает: «А что нам теперь делать?» Я говорю: «Сообщи командиру, всем. Война же закончилась, победа! Из Москвы передают». В общем, завтра был завтрак в этой деревне, гречневую кашу привезли нам, на улице прямо. Из Бранденбурга в Минск Толя Саламатов со 120-ой дивизией возвращались пешком. Ветеран о послевоенном Минске: «Никто не знает – сзади Дома офицеров была немецкая выставка боевой техники»

По жаре прошли 2 000 километров. В Минске оказались 14 августа 1945 года, в районе современного Уручья. Всё было разрушено. Остались лишь 2 кирпичных дома возле парка Челюскинцев.

«Мы с генералом ездили по частям, отбирали людей»: как подбирали солдат для Парада Победы За боевые заслуги отважного адъютанта удостоили 13 орденами, 32 медалями и почётными знаками. Его мундир весит почти три килограмма.

Но самое дорогое – это звание почётного солдата. Каждый раз перед отбоем в 339-ом отдельном механизированном батальоне 120-ой гвардейской отдельной механизированной бригады, где он когда-то служил, во время переклички первым называют легендарное имя ветерана.

Ветеран: «Я проверял, всем ли водку выдали за 2 часа до атаки» Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:

От Рогачёва до Берлина – из всех моих ветеранов уже никого не осталось. В 120-ой по России ещё есть кое-где, в Тюменской. У нас 7 Героев Советского Союза в 120-ой. И я их всех знал в лицо, кроме Гуртьева, он в Орле погиб. Пономарёва, Богданова – я всех знал хорошо.