«Дежурный отвечает – а что нам теперь делать?»: ветеран о том, как узнали о победе и праздновали гречкой

Новости Беларуси. Воспоминания ветерана в программе «Минск и минчане».
«Мне так сказали: спать мало будешь, а ползать будешь». В 18 лет попал на фронт, через 2 года командовал ротой
От Рогачёва Толя Саламатов пришёл к Бранденбургу.
Новости Беларуси. Воспоминания ветерана в программе «Минск и минчане».
«Мне так сказали: спать мало будешь, а ползать будешь». В 18 лет попал на фронт, через 2 года командовал ротой
От Рогачёва Толя Саламатов пришёл к Бранденбургу.
Он навсегда запомнил картину: в сарае наши девушки клали в мешки трофейные отрезы ткани и отправляли семьям погибших. Ту весну 45-го солдаты встретили в небольшой деревушке недалеко от Эльбы, и голос Левитана в ночь с 8 на 9 мая звучит внутри до сих пор.
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Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:
Мы любили слушать «Маяк». Называли «Маяк» в те времена радиостанцию. Генерал отдыхал, бужу: «Товарищ генерал, победу передают – война закончилась!»
Он говорит: «Передавай в полки».
Я начал заводить по радиостанции радистов, передавать. В один полк звоню – всё нормально, во второй звоню, который сейчас Балтийский – дежурный отвечает: «А что нам теперь делать?» Я говорю: «Сообщи командиру, всем. Война же закончилась, победа! Из Москвы передают». В общем, завтра был завтрак в этой деревне, гречневую кашу привезли нам, на улице прямо.
Из Бранденбурга в Минск Толя Саламатов со 120-ой дивизией возвращались пешком.
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По жаре прошли 2 000 километров.
В Минске оказались 14 августа 1945 года, в районе современного Уручья. Всё было разрушено. Остались лишь 2 кирпичных дома возле парка Челюскинцев.
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За боевые заслуги отважного адъютанта удостоили 13 орденами, 32 медалями и почётными знаками.
Его мундир весит почти три килограмма.
Но самое дорогое – это звание почётного солдата.
Каждый раз перед отбоем в 339-ом отдельном механизированном батальоне 120-ой гвардейской отдельной механизированной бригады, где он когда-то служил, во время переклички первым называют легендарное имя ветерана.
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Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:
От Рогачёва до Берлина – из всех моих ветеранов уже никого не осталось. В 120-ой по России ещё есть кое-где, в Тюменской.
У нас 7 Героев Советского Союза в 120-ой.
И я их всех знал в лицо, кроме Гуртьева, он в Орле погиб. Пономарёва, Богданова – я всех знал хорошо.
С каждым годом хочется как можно точнее и тщательнее сохранить немногие оставшиеся кусочки воспоминаний. Чтобы знать, чтобы ценить, чтобы помнить.