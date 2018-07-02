«Мне так сказали: спать мало будешь, а ползать будешь». В 18 лет попал на фронт, через 2 года командовал ротой

Вот он у меня один сидит. Остальные как-то выцарапали.

Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии: Солдаты лежат в канаве, машут рукой, чтобы я не выходил из канавы. А она – с водой. Я решил на бруствер выскочить, и побежал, и меня ударила пуля разрывная.

«Мы с генералом ездили по частям, отбирали людей»: как подбирали солдат для Парада Победы

Этот осколок свинца напоминает Анатолию Георгиевичу о втором рождении и о том, какой ценой досталась победа. Когда началась война, парню было 18 лет, на фронт он попал через Ленинградское пехотное училище.

Страшные холод и голод, но боевой настрой согревал.

В 1942 году молодой лейтенант принял стрелковую роту, с которой форсировал Днепр, а в ноябре 1943 года был назначен командиром стрелковой роты 298-го стрелкового полка 186-й стрелковой дивизии.

Ветеран: «Я проверял, всем ли водку выдали за 2 часа до атаки»

Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:

Готовились к Рогачёвско-Жлобинской операции. Я каждый день водил роту в атаку на соседнюю деревню. Немцы за Днепром были, на том берегу, учились, как будем атаковать. Потом – строевой смотр, посмотрело руководство и кому-то понравились мои солдаты, и меня перевели адъютантом начальника штаба 41-го стрелкового корпуса полковника Грекова. Мне так сказали: «Спать мало будешь, а ползать будешь», – и так я оказался в адъютантах.

«Дежурный отвечает – а что нам теперь делать?»: ветеран о том, как узнали о победе и праздновали гречкой