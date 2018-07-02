«Бил её по щекам: «Ты такая-рассякая, почему?»: как советские фронтовики увидели наших девушек с пленными немцами

Молодой адъютант Толя Саламатов не только передавал корреспонденцию и разведывал обстановку, но носил при себе медали «За отвагу», чтобы подкрепить боевой дух солдат. Когда освободили Рогачёв, начали готовиться к «Багратиону». Вместо карты был ящик с песком, где отмечали окружающие реку Друть деревни. Подготовка длилась 4 месяца, и 23 июня началась легендарная наступательная операция.

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Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:

Уже новый пришёл полковник Телков из академии, он руководил этими боевыми действиями. На второй день ввели второй эшелон нашей 120-ой дивизии нынешней. И началось наступление. Освободили большой совхоз, фирма теперь, Тихиничи, под Рогачёвом. Приводят военнопленных немцев – человек 200 – кавалеристы, которые участвовали в прорыве обороны генерал-лейтенанта Плиева. И что интересно – сзади этой колонны были человек 20-25 наших девушек.

Это было и обидно, и страшно.

Мой товарищ-связист из Брянской области узнал одну. Они, оказывается, родом из Брянской области, с немцами бежали, бил её по щекам: «Ты такая-рассякая, почему?». Никто не разбирался. Отправили эту колонну в Рогачёв.

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