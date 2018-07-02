Ветеран о послевоенном Минске: «Никто не знает – сзади Дома офицеров была немецкая выставка боевой техники»

Вилейка и Несвиж к тому времени уже были освобождены, и немцев в Минске почти не осталось, оттого и штурма города не было. «Мы с генералом ездили по частям, отбирали людей»: как подбирали солдат для Парада Победы Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:

Танк Фроликова первым вошёл в Минск, с ним и мотоциклист – это разведчики. Это от района Уручья они вошли, боя уже не было. Жители встречали их.

Что интересно, никто не знает или не говорил – сзади Дома офицеров, к цирку сюда, по этому скату теперь уже многоэтажный дом стоит, наискосок Янки Купалы, была немецкая выставка боевой техники. Там столько было оружия всякого немецкого, кто хотел – туда ездили, смотрели. Жители салютовали из оружия в честь праздника. Ветеран: «Я проверял, всем ли водку выдали за 2 часа до атаки» Будущая жена Анатолия Георгиевича застала то время – она была подростком и видела, как в конце июня-начале июля немцы быстро собирали свои документы и вещи.