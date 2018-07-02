Ветеран: «Я проверял, всем ли водку выдали за 2 часа до атаки»

Новости Беларуси. Воспоминания ветерана в программе «Минск и минчане».

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В 1945 особенно хотелось жить, до победной весны оставалось немного. Всех объединила одна цель – вперёд!

Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:

Мало кто знает, когда пошли после Белостока, был холодный день, 13 января.

Солдатам дали по 200 граммов водки.

И я сам проверял, всем ли водку выдали за 2 часа до атаки. Чтобы люди не то, что смелели, но не все ведь хотели умирать, это я знаю.

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