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«Мы с этим, конечно, мириться не будем». О чём говорили главы КГБ Беларуси и СВР России в Витебске?

03 июня 2021 14:32
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Новости Беларуси. Комитет госбезопасности Беларуси и Служба внешней разведки России будут вместе противостоять разрушительному внешнему давлению, которое сегодня оказывается со стороны ряда стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом руководители спецслужб говорили 3 июня в Витебске. Здесь прошла совместная коллегия ведомств. Иван Тертель и Сергей Нарышкин на рабочей встрече обсудили также вопросы обеспечения национальных интересов Союзного государства. Стороны уверены, что Минску и Москве в этом необходимо объединить усилия.

«Мы с этим, конечно, мириться не будем». О чём говорили главы КГБ Беларуси и СВР России в Витебске?-1

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:
По-настоящему агрессивные действия, которые направлены против суверенитета наших двух государств. И мы с этим, конечно, мириться не будем. Мы стоим твердо на позициях защиты общечеловеческих ценностей, которыми дорожим, и что бы там ни случилось, свое право на суверенное развитие, на выбор своего самобытного пути развития мы будем защищать и этому следовать.

Уже после рабочей встречи руководители спецслужб возложили цветы и венок к памятнику героям Отечественной войны 1812 года.

# Национальная безопасность # общество # Иван Тертель # Сергей Нарышкин # Фотофакт

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