«Мы с этим, конечно, мириться не будем». О чём говорили главы КГБ Беларуси и СВР России в Витебске?

Новости Беларуси. Комитет госбезопасности Беларуси и Служба внешней разведки России будут вместе противостоять разрушительному внешнему давлению, которое сегодня оказывается со стороны ряда стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом руководители спецслужб говорили 3 июня в Витебске. Здесь прошла совместная коллегия ведомств. Иван Тертель и Сергей Нарышкин на рабочей встрече обсудили также вопросы обеспечения национальных интересов Союзного государства. Стороны уверены, что Минску и Москве в этом необходимо объединить усилия.