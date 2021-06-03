Ему 24. Стало известно имя куратора Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси»

Новости Беларуси. Ни дня не обходится без новостей об авторах и модераторах так называемой Черной книги Беларуси. 3 июня стало известно имя куратора этого Telegram-канала. Им оказался 24-летний Даниил Богданович.
Новости Беларуси. Ни дня не обходится без новостей об авторах и модераторах так называемой Черной книги Беларуси. 3 июня стало известно имя куратора этого Telegram-канала. Им оказался 24-летний Даниил Богданович.
Именно он на этих фото вместе с Яниной Сазанович. Именно он организует работу, собирает и затем публикует личные данные членов семей госслужащих, решает вопросы заработной платы для участников подконтрольных ему экстремистских структур. Бывший студент Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Как и Софья Сапега.
Стало известно имя ещё одного модератора «Чёрной книги Беларуси»
Кстати, по состоянию на конец марта было возбуждено 89 уголовных производств по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». Обвиняемыми проходят 154 человека. По уже вынесенным приговорам в большинстве случаев решения суда связаны с лишением свободы.