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Кто он: человек, который изменил для вас всё? Вот что на этот вопрос ответила Любовь Черкашина

03 июня 2021 13:58
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр, ответила на несколько неожиданных вопросов.

Ольга Коршун, ведущая:
Как вы относитесь к критике?

Кто он: человек, который изменил для вас всё? Вот что на этот вопрос ответила Любовь Черкашина-1

Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр:
Когда как.

Ольга Коршун:
Ваша слабость?

Любовь Черкашина:
Мопсы.

Ольга Коршун:
Можно ли простить предательство?

Любовь Черкашина:
Смотря какое.

Ольга Коршун:
В какую эпоху вы хотели бы жить?

Кто он: человек, который изменил для вас всё? Вот что на этот вопрос ответила Любовь Черкашина-4

Любовь Черкашина:
Мне комфортно в своей эпохе, комфортно, очень социализировано, подгузники у детей, ничего стирать не надо.

Ольга Коршун:
Ваши самые крупные призовые?

Любовь Черкашина:
Еще впереди, я еще поборюсь.

Ольга Коршун:
За что вам стыдно?

Любовь Черкашина:
Всегда найдется, за что стыдно, я же не буду говорить на всю страну. А потом еще весь мир посмотрит.

Кто он: человек, который изменил для вас всё? Вот что на этот вопрос ответила Любовь Черкашина-7

Ольга Коршун:
Когда вы в последний раз плакали?

Любовь Черкашина:
Совсем недавно, вы прекрасно знаете все эти гормональные приколы после родов. Одуванчик увижу и могла заплакать.

Ольга Коршун:
Если бы вас попросили выбрать другое направление в спорте, что бы это было?

Любовь Черкашина:
Бег.

Ольга Коршун:
Человек, который изменил для вас все?

Кто он: человек, который изменил для вас всё? Вот что на этот вопрос ответила Любовь Черкашина-10

Любовь Черкашина:
Дети.

Ольга Коршун:
Есть люди, которых вы остерегаетесь?

Любовь Черкашина:
Есть и будут. Мне кажется, это нормально в жизни.

Ольга Коршун:
Талантливыми рождаются или становятся?

Любовь Черкашина:
У меня – становятся.

Любовь Черкашина: «У меня в каждом олимпийском купальнике зашит крестик. Не без веры у меня все получилось» – подробнее здесь

# Художественная гимнастика # общество # Любовь Черкашина # Ольга Коршун # Фотофакт

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