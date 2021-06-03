Кто он: человек, который изменил для вас всё? Вот что на этот вопрос ответила Любовь Черкашина

Ольга Коршун, ведущая: Как вы относитесь к критике?

Новости Беларуси. Гостья программы « В людях » Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр, ответила на несколько неожиданных вопросов.

Ольга Коршун: В какую эпоху вы хотели бы жить?

Любовь Черкашина:

Мне комфортно в своей эпохе, комфортно, очень социализировано, подгузники у детей, ничего стирать не надо.

Ольга Коршун:

Ваши самые крупные призовые?

Любовь Черкашина:

Еще впереди, я еще поборюсь.

Ольга Коршун:

За что вам стыдно?

Любовь Черкашина:

Всегда найдется, за что стыдно, я же не буду говорить на всю страну. А потом еще весь мир посмотрит.