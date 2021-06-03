Кто он: человек, который изменил для вас всё? Вот что на этот вопрос ответила Любовь Черкашина

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр, ответила на несколько неожиданных вопросов.
Ольга Коршун, ведущая:
Как вы относитесь к критике?
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр, ответила на несколько неожиданных вопросов.
Ольга Коршун, ведущая:
Как вы относитесь к критике?
Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр:
Когда как.
Ольга Коршун:
Ваша слабость?
Любовь Черкашина:
Мопсы.
Ольга Коршун:
Можно ли простить предательство?
Любовь Черкашина:
Смотря какое.
Ольга Коршун:
В какую эпоху вы хотели бы жить?
Любовь Черкашина:
Мне комфортно в своей эпохе, комфортно, очень социализировано, подгузники у детей, ничего стирать не надо.
Ольга Коршун:
Ваши самые крупные призовые?
Любовь Черкашина:
Еще впереди, я еще поборюсь.
Ольга Коршун:
За что вам стыдно?
Любовь Черкашина:
Всегда найдется, за что стыдно, я же не буду говорить на всю страну. А потом еще весь мир посмотрит.
Ольга Коршун:
Когда вы в последний раз плакали?
Любовь Черкашина:
Совсем недавно, вы прекрасно знаете все эти гормональные приколы после родов. Одуванчик увижу и могла заплакать.
Ольга Коршун:
Если бы вас попросили выбрать другое направление в спорте, что бы это было?
Любовь Черкашина:
Бег.
Ольга Коршун:
Человек, который изменил для вас все?
Любовь Черкашина:
Дети.
Ольга Коршун:
Есть люди, которых вы остерегаетесь?
Любовь Черкашина:
Есть и будут. Мне кажется, это нормально в жизни.
Ольга Коршун:
Талантливыми рождаются или становятся?
Любовь Черкашина:
У меня – становятся.
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