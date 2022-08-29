«Мы разам ствараем адно цэлае». На какой идее держится белорусское единство?

Новости Беларуси. Меньше месяца остается до празднования Дня народного единства. Праздник новый, но с большим историческим подтекстом. В чем идеологическая суть 17 сентября? Появится ли новый символичный формат празднования? Как этот день откликается в сердцах белорусов? Эксперты разберут предпосылки праздника, которые так тесно переплетают прошлое и настоящее, на площадке ток-шоу « По существу ».

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Калегі, давайце помніць адну рэч: беларуская нацыя – яна палітычная нацыя. Гэта і этнічныя беларусы, і ўсе астатнія. Ёсць беларус польскага паходжання, яўрэйскага, татарскага, але ён беларус. І наша адзінства грунтуецца на ідэі беларускага свету, сэнс якой, пра які я не адзін раз казаў. Ёсць ратуша, побач з ёй праваслаўны сабор, каталіцкі касцёл, лютэранская кірха, сінагога і мячэць. І мы разам ствараем адно цэлае. І мы павінны ганарыцца тым, што мы, этнічныя беларусы, прадэманстравалі сваю людскасць. Мы не вынішчалі сваіх суседзяў па этнічнай прыкмеце, не ініцыіравалі бойні на сваіх землях падчас Другой сусветнай вайны, хаця нас знішчалі менавіта па такіх крытэрыях.

Алена Сырова, СТВ:

Эти ваши слова, как раз социологический опрос даже прошлого года, мне кажется, в этом году цифры будут с еще большим перевесом, они подтверждают. Праздников у нас государственных действительно много. Безусловно, что все эти даты очень важные, очень нужные. Но в плане быта обычного человека как-то похожи между собой форматно. То есть 17 сентября все еще, я считаю, второй год мы ищем свой формат, свою какую-то фишку.

Марат Жилинский, ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси:

Определиться, кому что зайдет.

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